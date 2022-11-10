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珠海航展「嬌點」23歲飛行員被網民大讚實力顏值並存

記者賴錦宏／即時報導
解放軍陸軍航空兵「直-20」的飛行員徐楓燦。（取材自環球人物雜誌微博）
解放軍陸軍航空兵「直-20」的飛行員徐楓燦。（取材自環球人物雜誌微博）

正在舉行的珠海中國航展，主角除了各式尖端武器裝備，中國一名女飛行員靚麗的外貌也成為了焦點。她是中共解放軍陸軍航空兵「直-20」的飛行員徐楓燦，是解放軍陸軍航空兵首名放單飛的女飛行員。徐楓燦面對媒體說：「我們是有實力的！」中國網友看到她的照片均表示：「實力與顏值並存！」

據環球時報，徐楓燦是解放軍第75集團軍所屬空突旅飛行員，她近日駕「直-20」降落珠海航展現場，之後主要負責在靜態展示區向參觀者解說「直-20」機型。

徐楓燦面對官媒採訪時說：「我們是有實力的！」（取材自央視軍事）
徐楓燦面對官媒採訪時說：「我們是有實力的！」（取材自央視軍事）

在航展現場，徐楓燦白皙皮膚和清秀五官格外吸睛，她身穿飛行員連身工作服，搭配175公分高挑身材，更顯英姿颯爽。加上穩健專業介紹直升機「直-20」機型和相關資訊，立刻成為全場「嬌點」。不論男女參觀者紛紛上前要求合照，徐楓燦也大方同意，露出親切笑容。

徐楓燦生於1999年10月，曾就讀於浙江金華一中，2017年9月入伍，是中共解放軍陸軍首批自主培養的女飛行員，也是陸軍首個初放單飛的女飛行員。今年中國高考（大學聯考），她還出現在了浙江卷高考作文題裡。

徐楓燦曾在訓練時接受《央視軍事》頻道專訪，回憶起第一次駕駛「直-20」，她表示「相比於內心的喜悅，我更專注於自己手中的每一個操作。我覺得我們從來都不是『花瓶』，我們是有實力的。」

解放軍 高考 中共

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