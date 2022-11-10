夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

圖為2015年，鮑彤在家中拿著趙紫陽的照片合照。(美聯社)

「順黨者生，逆黨者亡，從來都是如此。」前中共 總書記趙紫陽的政治秘書——鮑彤——已證實於11月9日，90歲高齡病逝。鮑彤與趙紫陽都是中共改革派的代表人物，1989年天安門 學運時，鮑彤因為反對武力鎮壓、同情學生立場而遭到中共內部權鬥整肅，被無預警逮捕後送入秦城監獄，罪犯編號「8901」，成為當時第一個最高級別的政治犯。儘管1996年刑滿出獄，但鮑彤仍被軟禁於北京、長年處於監視之下，直到晚年離世。

鮑彤出生於1932年，祖籍浙江海寧，在上海成長、就學。1949年正值國共內戰的動亂之際，就讀上海南洋中學的鮑彤擔任學校的學生會主席，並且和許多當時追求社會進步的青年學生一樣，在號召改革的思潮下選擇加入了中國共產黨。往後鮑彤的人生，就一路進入到中共組織部裡，也歷經了文化大革命的下放時期。

趙紫陽（左）與鮑彤（右），兩人在1989年學運爆發之前的合影。(路透)

熬過文革的瘋狂，1976年之後鮑彤仍在黨內活動，轉任國家科學技術委員會、政策研究室等職位，1978年鄧小平提出著名的改革開放之後，中國政治經濟的風氣有所不同，鮑彤也就在這樣看似「煥然一新」的背景下，在1980年被任命為國務院總理趙紫陽的政治秘書。

當時的中國，正是由「三駕馬車」拉出的時代新幕——掌握軍權槍桿子的鄧小平、政治上要撥亂反正的胡耀邦、以及推動經濟改革的趙紫陽——儘管這個時期被外界認為是中國展露自由曙光、最接近自由改革的時刻，但中共權力內鬥與派系矛盾，仍使得中國政治走回舊時代的老路，也種下了後來在面對天安門民主運動時的悲劇因子。

因為1989年胡耀邦之死，掀起了北京天安門廣場的一系列抗爭和示威集結。做為中共自由改革派的代表，趙紫陽與鮑彤對學生的訴求和示威表達同情，然而當時廣場上的學生，可能也無法看見事件背後最深的一層：中共正處於鄧小平與改革派趙紫陽、反改革派陳雲的激烈派系鬥爭，六四 事件就成為中共元老的角鬥場。

同情學運的趙鮑二人，被鄧小平視為政治路上必除的阻礙，在1989年5月19日清晨，趙紫陽親赴天安門廣場向學生溫情喊話，呼籲眾人結束絕食回家，「你們要冷靜想一想今後的事，有很多事情總是可以解決的...希望你們早些結束絕食，謝謝同學們。」趙的最後勸說無用，卻也是趙紫陽最後一次在世人面前講話——不久後趙紫陽就被軟禁，鄧小平親手封殺改革派的勢力。

1989年5月19日清晨，趙紫陽親赴天安門廣場向學生溫情喊話，呼籲眾人結束絕食回家。(美聯社)

趙紫陽消失在權力的舞台後，做為貼身秘書的鮑彤也無法獨善其身。1989年5月28日，鮑彤在北京被無預警逮捕，在沒有罪名、甚至也沒有逮捕令之下，送入專門關押政治犯的秦城監獄，當時鮑彤的罪犯編號是「8901」，推估應該是1989年的第一個秦城政治犯，而就鮑彤身為中共中央委員和總理政治秘書要職的身份來說，也是當年最高級別的政治犯。

鮑彤被關期間，先後被免除了中央委員職務、黨籍也被開除，1992年又以「泄露國家秘密罪和反革命宣傳煽動罪」判處鮑彤7年有期徒刑。直道1996刑滿獲釋，鮑彤仍被軟禁於北京的住所，持續到晚年離世。

趙紫陽、鮑彤先後被軟禁，中共改革派勢力的政治路也走到了盡頭，最終無法阻止六四天安門廣場上的鎮壓慘劇發生。此後鄧小平的權力愈加穩固，鮑彤2018年在接受李南央（前毛澤東秘書、同為改革派的李銳之女）替《紐約時報》的專訪時說道：

「很多人都認為鄧小平那樣幹是要保黨、救黨，所以要鎮壓學生。這是個誤區。 保黨，不對！鄧小平是要保他自己，保證他死後中國不出赫魯雪夫，讓他身敗名裂。為了這一點，即使把黨打得稀巴爛，用黨的名義向老百姓開槍，他也在所不惜。就是這麼個問題。「六四」是鄧小平為了他自己的利益，由他個人決定，由他個人發動的一次以群眾為對象的軍事行動。」

鮑彤始終認為，鄧小平就是趁著天安門學運藉機搞垮趙紫陽，從而鞏固自己的派系，也避免了重蹈蘇聯批鬥前朝元老的老路。鮑彤雖然長期遭到北京當局軟禁，不過不時仍有機會向外媒表達意見，某種程度上是一種「優遇」；鮑彤也透過外媒的專訪，除了天安門事件的回憶之外，也對時政發表迂迴的批評。

鮑樸在Twitter上對外證實：「先父鮑彤，慟於2022年11月9日7時08分安然離世。距生於1932年11月5日，享年90歲。」圖為2008年，被軟禁的鮑彤在北京的家中揮手。(Getty Images)

例如2012年鮑彤接受《德國之聲》的訪問，就直言中國應該參考台灣民主化的經驗，陸續開放黨禁、報禁，逐步走向民主改革。「我主張和平改良，我反對革命。中國兩千多年以來，沒有一次革命是成功的。...革命讓全民付出代價，結果是以暴易暴，對勞苦大眾有什麼好處？」

「開放黨禁和報禁，打開總閘門，活水所到之處，一切皆活，好整以暇，從容不迫，水到渠成，有條不紊，用不著害怕什麽暴民政治無政府主義，也用不著去支付這筆學費那個代價了。」

對中國和六四的批判，加上鮑彤身份的敏感，每逢六四週年的時候，被軟禁的鮑彤就會「被旅遊」，強行由官方帶離北京。一方面顯示了中共的嚴密防堵和掌控力，另一方面卻也透露出中共對於舊朝元老、天安門事件的心理忌憚。

儘管鮑彤曾經冀望中國還有改變的機會，但是在2019年六四天安門30週年時，鮑彤向《自由亞洲電台》如此表示：

「六四以後，中國的改革就死掉了，政治改革也死掉，經濟改革也死掉。」

自由改革的夢，在天安門後已經破碎。鮑彤的一對兒女鮑樸、鮑簡，皆已離開中國定居生活，關於鮑彤的生活動態，也常常是透過Twitter、以及鮑樸的第一手訊息對外透露，鮑樸也是在Twitter上對外證實：「先父鮑彤，慟於2022年11月9日7時08分安然離世。距生於1932年11月5日，享年90歲。」

在鮑彤逝世後，目前中國的微博「鮑彤」是無法搜尋的屏蔽詞彙，微信上也只能找到無關痛癢的歷史舊文，而中國當局並未發表任何看法。