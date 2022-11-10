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美媒：中國殲20戰機料造700架 機隊規模遠超想像

中國新聞組／北京10日電
中國國際航空航天博覽會8日在珠海開幕，殲20飛行展示。(新華社)
中國國際航空航天博覽會8日在珠海開幕，殲20飛行展示。(新華社)

第14屆中國國際航空航天博覽會「珠海航展」8日開幕式上，殲20戰機雲端炫技成為「最靚的仔」，而表演後停留地面給公眾「隨便看」，更顯現殲20已經不再是空軍藏武器庫裡的神祕「大殺器」。中媒分析，此舉象徵中國空軍更加自信面對世界；美媒更是撰文稱「中國殲20第5代戰鬥機機隊規模遠超想像」。

來源：YouTube

本屆航展是殲20第3次到珠海表演，水平8字、編隊轉變、垂直拉升等高難度動作展現第5代隱形戰機出色的飛行性能與機動能力，20分鐘的表演時長也比去年增加一倍。

新民周刊指出，這種改變，發出了一種信號。隨著近年殲20列裝規模的不斷擴大，中國空軍已經可以大大方方地把這款隱形戰機展現在普通觀眾的鏡頭前。這是中國空軍的自信，也是中國航空工業的自信。

中國國際航空航天博覽會8日在珠海開幕，參加本屆航展飛行表演的多款機型首次亮相，中...
中國國際航空航天博覽會8日在珠海開幕，參加本屆航展飛行表演的多款機型首次亮相，中國空軍「八一」飛行表演隊、殲20、運油20、直20等帶來震撼視覺盛宴。圖為4架殲20進行飛行展示。(中新社)

美國媒體「軍事觀察」雜誌指出，根據現場拍攝到的殲20機身編號推測，它們是第三批次，且證明第3批次殲20戰機至少生產有70架，比之前想像的要多得多。該雜誌認為，殲20機隊最終可能會造700架以上，推測生產周期可以超過30年，如果隨著更多新型號的開發，生產可能進一步擴展，更多的作戰部隊將換裝殲20。

報導指出，中國航展近些年來已經成為中國軍工對外軍貿的重要窗口，中國兵器工業展示的國產主戰坦克、裝甲車輛，以及各種無人裝備，讓不少國際買家表現出濃厚的興趣。

VT-4坦克是中國軍工的明星軍貿產品，首度亮相的VT-4A1型主戰坦克不僅在炮塔上方安裝FY系列重型爆反裝甲模塊，還安裝了四面相控陣雷達在內的主動防禦系統。

VT-4A1在炮塔尾籃加裝一套小型無人機拋射裝置，可以攜帶一到兩枚旋翼式小型無人機，用於提高其戰場偵察能力。

更讓人震驚的是，中國軍工在航展上拿出一個國際市場上從來沒有出現過的配置——一整個合成旅。

這個可以「打包」出口的新型軍貿陸軍合成旅，擁有11種不同的模塊，分別為一個高度信息化的旅指揮中心和偵察營、坦克營、機步營、炮兵營、無人機營、反坦克營、防空營、作戰支援營、勤務保障營和城鎮作戰增強模塊，整個體系一應俱全，信息化程度相當高。

VT-4A1型主戰坦克。(視頻截圖)
VT-4A1型主戰坦克。(視頻截圖)

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