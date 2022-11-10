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新冠疫情擴大 廣州、北京、鄭州航班大砍逾8成

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
中國本土疫情持續擴大，嚴重衝擊多地航班。(歐新社)
中國本土疫情持續擴大，嚴重衝擊多地航班。(歐新社)

中國官方通報，9日新增8824例新冠感染者（包括確診者和無症狀感染者），再創半年來新高。廣州仍是重災區，繼海珠區後，廣州荔灣、番禺兩區昨也公告，強化社會面管控，嚴控人員流動，非必要不外出。另外，中國本土疫情持續擴大，嚴重衝擊多地航班，廣州、北京、鄭州等地機場航班取消逾八成。

來源：YouTube

中國國家衛健委通報，9日新增新冠確診病例1133例、本土無症狀感染者7691例。中國上一次通報超過千起本土確診病例，是4月底上海封城期間的1410例。

中國這波疫情重災廣東省，日增感染數連續多日上升，9日新增感染者3007例（本土確診500例，無症狀者2507例），主要集中於廣州市。

廣州感染者8日新增2637例，從11月1日到8日的數據8天時間累計過萬，繼海珠封區後，荔灣區、番禺區昨都宣布，自9日起強化社會面管控至13日，嚴控人員流動，全區展開全員核酸檢測。

廣州教育局9日也宣布，自10日起，除從化、增城、南沙三個周邊城區，廣州全市八個中小城區中小學暫停線下教授，幼兒園暫停返園，在廣州的大學實行封閉管理。

另外，河南省鄭州航空港區自昨日12時起解除全區靜態管理。據路透報導，鴻海旗下鄭州富士康工廠所在的經濟區解除了為期七天的封鎖，鄭州富士康仍將繼續維持工廠的閉環運營。

中國疫情也衝擊多地空中交通，據中國「航班管家」數據顯示，廣州白雲機場9日宣布取消的航班有1163架次，比重達89%。廣州飛上海的航班昨全部取消，飛北京則首都和大興機場各保留一班。

北京首都機場9日也取消航班718架次，比重75%；大興機場則取消航班767架次，比重86%。日前疫情升高的鄭州，新鄭機場9日取消航班649架次，比重高達98%。

中國本土疫情持續擴大。圖為北京防疫人員在社區消毒。（路透）
中國本土疫情持續擴大。圖為北京防疫人員在社區消毒。（路透）

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