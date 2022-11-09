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攻克世界級數學難題…北大「掃地僧」張益唐 破解「零點猜想」

中國新聞組／北京9日電
美籍華裔數學家張益唐的線上講座。（取材自北京晚報）
美籍華裔數學家張益唐的線上講座。（取材自北京晚報）

曾破解數學界世界難題「孿生質數猜想」的美籍華裔數學家張益唐再次挑戰難題。他最新的論文證明「朗道-西格爾零點猜想」不存在，該猜想與懸置163年的難題「黎曼猜想」有關。北大「掃地僧」再次突破世界難題，他的同事形容：「某種意義上，就像一個人被閃電擊中兩次」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，11月5日上午、8日上午，張益唐分別在山東大學、北京大學組織的線上會議做學術報告，分享他關於朗道-西格爾零點問題的研究成果。相關論文日前也已公開發表，長達111頁。

張益唐表示，「朗道-西格爾零點」不存在，代表不存在能夠推翻黎曼猜想的反例，至於黎曼猜想的正確性，仍有待人們去證明。張益唐透露，「我只是在一定範圍裡部分解決黎曼假設應該是對的。」他也提到，其結果還可以被改進。

此前，張益唐可以稱得上是個有些「潦倒」的博士。師從潘承彪教授在北大取得碩士學位後，1985年，30歲的張益唐在北大校長的推薦下，前往普渡大學攻讀博士學位。由於博士畢業論文涉及導師的一個引理論，不能確認正確而被發表，導師連一封推薦信都不願意寫。

對於這次的論文，張益唐指出，「比孿生素數猜想的意義更大，朗道-西格爾零點猜想有點像黎曼猜想那樣，它一解決，一百個猜想都變成定理了」。對於這項學術成果的意義，張益唐認為將有很多應用，帶來很多定理。

據了解，1859年，德國數學家黎曼（Bernhard Riemann）在他的論文「論小於給定數值的質數數目」中，首次提及「黎曼猜想」，他認為黎曼函數所有非平凡零點的實部都是二分之一，提出後無數數學家想證明這個猜想是否為真，163年來仍未被解決，是數學界七大難題之一。

美籍華裔數學家張益唐再次挑戰難題。（取材自北京晚報）
美籍華裔數學家張益唐再次挑戰難題。（取材自北京晚報）

北京 華裔 德國

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