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3封信爭取立項…中國馬拉松第一人 張亮友辭世

中國新聞組／北京9日電
張亮友1957年4月參加安徽淮南蔡家崗馬拉松測試賽時的資料照片。(取材自澎湃新聞)
張亮友1957年4月參加安徽淮南蔡家崗馬拉松測試賽時的資料照片。(取材自澎湃新聞)

「中國馬拉松第一人」張亮友老日前在江蘇儀徵的家中去世，享壽95歲，他之所以被稱為「中國馬拉松第一人」，是因為他當年給負責國家體委工作的賀龍元帥寫了三封信，建議在中國發展馬拉松運動，才有了後來馬拉松被確立為全運會比賽項目。

澎湃新聞報導，張亮友是安徽淮南人，12歲就當煤礦工人，從小就熱愛運動的他，工作之餘開始練習跑步；在25歲第一次參加萬米比賽，結果所有參賽者都跑完了，但是他還剩3圈。

在頒獎的時候，淮南市特意給「堅持跑完最後三圈的張亮友」頒發了鼓勵獎。

1954年，成績突飛猛進的張亮友就拿了安徽省萬米選拔賽的第三名，到了1955年，以33分鐘的成績奪下省運會的長跑冠軍；也是那一年，他在上海全民運動會上，又奪得了男子萬米冠軍。

那次比賽結束後，在上海的一家書店童，張亮友找到了一本蘇聯出版的關於馬拉松的書籍，花5分錢買了下來，如獲至寶地帶回老家；在那之後，他每天都要跑50公里。

據新安晚報報導，練習馬拉松兩年後，張亮友先後三次給賀龍元帥寫信，建議將馬拉松立項。不久之後，國家體委直接派人到安徽省來對馬拉松運動考察立項。

1957年12月22日，國家體委在合肥的肥東縣舉辦了新中國的第一次馬拉松測試賽，張亮友以2小時52分34秒一舉奪魁，同時也創造了中國的第一個馬拉松紀錄。 

這個成績即便放在現在的業餘跑圈，也是屬於「大神級別」的水平，更何況當時的比賽環境還非常不理想，這也是為什麽當張亮友談起那場比賽都說，「不滿意，當時路況較差，沒有柏油路，全是石子路，人跑起來滿臉都是沙塵，對比賽影響較大。」

但就是因為他的三封信和第一場馬拉松賽的奪冠紀錄，張亮友成為了中國馬拉松的「啟跑者」。

1959年，馬拉松被正式確立為全運會比賽項目；到了1981年，北京舉辦首屆北京國際馬拉松賽，開創了中國城市馬拉松先河；到了1998年，北京馬拉松率先向社會大眾開放。

4年前的那次採訪中，當張亮友老先生談及自己未來的跑步計畫時，他又說出了那段他曾經說過很多遍的話，「心跳不停，跑步不止，他會跑到心臟停止跳動的最後一刻。」而他的老伴尚殿娥也願意一直支持著他，陪伴著他就這樣跑下去。

「中國馬拉松第一人」張亮友（右）與妻子。（取材自澎湃新聞）
「中國馬拉松第一人」張亮友（右）與妻子。（取材自澎湃新聞）

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