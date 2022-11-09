美專家批TikTok：波菜變鴉片 被指潑髒水「 美國應反思」

TikTok（抖音）是波菜？還是鴉片？（路透）

抖音 是中國孩子的波菜，卻是美國孩子的鴉片？前谷歌設計倫理學家哈里斯（Tristan Harris）在CBS訪談中提到，TikTok （抖音）中國版和海外版內容差異極大，推送的內容愚蠢降智、或有政治色彩，極易影響青少年。有網民不贊同哈里斯的指摘，稱內容反映內容生產國的文化，「美國人，你該反思啊」。

影音來源：YouTube

據觀察者網報導，哈里斯更稱，受抖音「洗腦」之下，「我們的孩子現在都想做網紅，而中國孩子想做宇航員。」

CBS節目播出後，有網民在評論區怒懟哈里斯，喊他與其潑髒水不如好好反思，「為什麼在中國健康的『菠菜』，到了美國就成了有害的『鴉片』了？為什麼所有在中國正常的事情，一到你們國家就不正常了？」

根據CBS新聞「60分鐘」的節目內容，哈里斯主要想表達的是，像Facebook、Twitter等社交媒體，如今為了獲得更大利益，正在放大美國用戶的戾氣與憤怒。報導說，哈里斯表示，「你越是使用侮辱性的、煽動性的、輕蔑的語言，就越容易被分享轉發；你越善於創造新的製造分裂的方式，我們（社媒平台）就會給你越多的點贊、關注者和轉發。」

報導指出，抨擊完Facebook和Twitter，哈里斯轉而把矛頭對準了TikTok。他認為TikTok正以令人上癮的短視頻達成同樣的目的，這些視頻有些是「愚蠢降智」的，有些則帶有明顯的政治色彩。

哈里斯還發現中國孩子和美國孩子在這一短視頻平台上所看到的內容是不同的。報導稱，哈里斯說，中國版抖音針對未滿14歲的青少年，展示的內容是可以在家裡進行的科學實驗、博物館 展覽、愛國主義和教育類視頻，並且每天的使用時間限制在40分鐘內。