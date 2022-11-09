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習近平漠視經濟? 紐時：商界菁英焦慮 考慮出走

中國新聞組／北京9日電
中共總書記習近平在中共20大獲得第3個任期後，很多中國商界精英對前景感到焦慮。（路透）
中共總書記習近平在中共20大獲得第3個任期後，很多中國商界精英對前景感到焦慮。（路透）

美媒報導，中共總書記習近平在中共20大獲得第3個任期後，很多中國商界菁英對前景感到焦慮，預期社會各方面會被政府掌控，或被迫繳納更多稅等，決定不再進行更多投資，甚至考慮出走。

紐約時報報導，數十年來中國商界與北京當局有過一個心照不宣的約定，就是「你讓我們賺錢，我們就對你如何使用權力睜一隻眼閉一隻眼。」他們和大多數中國人一樣，相信一黨專政在治國上更有效。

不過，習近平在獲得第三個任期後，企業家們相信這個默契已化為泡影。隨著習近平獲得了近乎絕對的權力，其獨攬大權的局面可能會持續數十年，而國家安全也置於經濟之上。

報導分析，習近平過去十年的經濟思路可以概括為「大政府小市場」。在習近平的第一個任期，他基本上沒對民營部門下手，當時他正忙於鞏固自己在黨內和軍隊中的權力。

在2017年開始的第2個任期，習近平對民營企業執行更嚴格的管理，包括嚴厲打擊民營企業，導致一些最成功的商人提前退休或自我流放；而嚴厲的「清零」防疫政策已使經濟處於數十年來最差的情況。

對很多中國工商界菁英來說，「大老闆」（他們對習近平的稱呼）並不關心經濟，習近平在20大開幕式報告中，52次提到「安全」，15次提到「馬克思主義」，只有3次提到「市場」。

在習近平領導下，中共已經幾乎控制社會各方面，使中國人失去掌握自身命運的主動權，尤其會令以往受到較少營商限制的科技領域高管，更難以接受。

報導指出，20大後中國的工商界對前景感到焦慮，甚至產生「政治抑鬱」，很多人決定不再在中國進行更多投資，甚至考慮出走到其他國家。

一名在北京人脈廣泛的投資者表示，企業家朋友們在社交聚會中，開始討論申請哪些國家的護照，以及如何將資產轉移到海外等，甚至在聚會中大家要交出手機放在其他地方，以免受到監控。

該投資者說，20大結束後，投資者圈大多數人預計自己將被迫繳納更多稅，或被迫向大學和其他國家支持的慈善機構捐款。而他們已沒有計畫進行任何大型投資。

他說，「大家都很焦慮」、「我們站在歷史的十字路口，不知道該怎麼辦。」

習近平 投資 20大

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