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愛國網紅也不挺清零政策? 轉向砲轟

中國新聞組／北京9日電
廣州市疫情嚴重，廣州多區開展全員核酸檢測工作。圖為市民在天河區天河南街道一核酸檢測點做核酸檢測。（中新社）
廣州市疫情嚴重，廣州多區開展全員核酸檢測工作。圖為市民在天河區天河南街道一核酸檢測點做核酸檢測。（中新社）

中國動態清零防疫民怨四起，連一向忠黨愛國的網路名人也起身質疑。除連日發文的前環球時報總編胡錫進外，包括曾獲國家主席習近平接見的網路寫手周小平，以及學者王文等都發文批評清零政策，引人側目。

中央社報導，在中國堅持「動態清零」下，衍生的封城、「彈窗」等現象已導致民怨四起。其中，北京市官方動輒在手機健康碼上「彈窗」這一現象，雖已形成強大民怨，卻被中國國務院聯防聯控機制5日的記者會姑隱其名，更讓民怨進一步累積。

為此，上百名前往上海採訪進博會的中央級官媒記者，因為被「彈窗」無法返回北京；而知名「官二代」陶斯亮公開發文抱怨自己和夫婿因被「彈窗」受困浙江，事後僅遭刪文未被追究，被認為是助長了上述「愛國大V」敢於調轉槍口的動機。

其中，被部分中國網友戲稱「周帶魚」的周小平，日前在新浪微博發文一開頭就說，「實是求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行」。

周小平說，「去了一趟疫疾最重的美國，只須隔離七天就能回家。去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家，這是在防疫還是在划水？這樣做，到底有什麼意義？」就算要一直抗疫到底，「也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實」。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長的王文，在自己的微信朋友圈上說，自己隔離第七天，「縱使對黨對國無限熱愛的自己，也在心理崩潰的邊緣」。

但見到上述貼文被曝光後，王文又透過新浪微博聲稱，自己「高度擁護DTQL（動態清零）政策」。現在各級政府最大的問題在於「通過防止人流來防範病毒，這是愚蠢的」。毒性下降，2022年的重點應是防重症患者，「讓人流動起來」。「如無重症，回家自我隔離休息；如有重症，進入醫療救治」。

對於周小平及王文等人掉轉槍口批評「動態清零」，不少網友大感驚訝之餘，除了感嘆連「愛國大V（網路名人）」也「反水」（指背離既有陣營）外，更多人則對他們冷嘲熱諷，質疑這些人為何自己權益受損了才發聲？「早幹嘛去了」？

另據本報系聯合報報導，胡錫進表示，今冬要想清零新增病例幾乎是不可能的。他認為，保持著非清零但是低感染的情況，保持經濟社會秩序的基本穩定，應當才是動態清零的真正含義。

北京 防疫 微博

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