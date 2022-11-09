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核酸再降價難息怒 網罵：老百姓受苦 發財的都是商家

中國新聞組／北京9日電
中國的核酸檢測再降價。（中新社）
中國的核酸檢測再降價。（中新社）

中國核酸檢測價格再次下降，在官方採購中單人單管的檢測結算價格最低為12.2元人民幣(約1.6美元)／人次，混檢結算價則不只一次出現低於三元／人次的情況。但民眾生活在天天被捅喉嚨陰影下，怒指再怎麼降都是大買賣，發財的都是商家。

據第一財經報導，貴州省的疾控檢測機構、公立醫療機構從11月8日起開始執行新的核酸檢測價格，單人單管最高14元／人次，多人混檢最高收費標準調整為2.6元／人次。

這是自2022年5月底中國國家醫保局發布要求下調核酸檢測價格通知以來，第一次由省級醫保局統一下調核酸檢測的混檢價格至三元／人次以下。

單人單管的檢測價格也是創下了新低。這一價格甚至低於剛剛在9月份調完新一輪價格的江西省和陝西省的標準（混檢3元、單檢15元）。

據統計，在中國政府採購中混檢結算價不只一次出現了低於三元／人次的情況，單人單管的檢測結算價格最低達到了12.2元／人次。

在廣東省中山市今年7月的一份街道政府採購中已經出現了2.7元／人份的中標價格。

中國採購網10月20日發布的一份採購公告顯示，低於三元的價格依然有企業願意投標。

第一財經報導，中國政府執行動態清零，地方過去買單檢測費用，但貴州省貴陽市11月1日起除醫療人員、物流人員、商場人員等仍可免費受檢外，其餘核酸檢測取消全面免費制， 另四川、甘肅、湖南省也有縣市發布相近通告。

有網民表示，核檢改自費，地方財政恐是撐不下去了，但民眾出門要跨省流動都得做檢測，只要不免費檢測。受苦的還是老百姓，「再怎麼降都是大買賣」、「發財的都是商家」。

檢測 醫保 甘肅

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