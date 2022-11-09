中國何時鬆綁? WSJ估明年底 瑞銀預測明年Q2

中國疫情持續升溫，7日單日新增突破7500例，當局仍堅持動態清零方針。圖為北京民眾在核酸檢測站等待檢查。（美聯社）

中國「清零」防疫 政策何時鬆綁，全世界都關注。華爾街日報(WSJ)引述知情人士透露，中國官方沒設定時間表，開放進程相當緩慢，推測時間可能接近於明年底。但美國高盛 、瑞士瑞銀集團的看法則不這麼悲觀，報告認為開放時間點將會落在明年第二季，將帶動經濟增長率回升至4.5%。

華爾街日報引述消息報導，儘管新冠防控措施帶來的影響越來越深，但中方官員仍謹慎行事。要恢復到新冠疫情大流行之前的狀態，還有很長的路要走，可能接近於明年年底。

知情人士稱，中方的開放可能會以一種有序的方式進行。目前在放寬入境旅客的檢疫措施方面，北京已取得了一些進展。中方可能在明年初，進一步減少入境旅客的檢疫天數，從目前的十天（集中隔離七天+居家健康監測三天），減少至七天。

在中國內部防疫方面，中方官員已通知零售企業最快在本月內逐步減少核酸檢測頻率，部分原因是大規模核酸檢測成本太高。官方也計畫減少數千個核酸檢測站。

知情人士說，中方領導層發現到，今年內難以制定放寬措施，原因是新的變種病毒、公衛系統建設不足及即將到來的冬季，都可能造成因感染新冠入院和死亡的人數激增，進而導致社會的動盪並威脅領導層的執政。

在全球關注中國何時會放鬆防疫政策，並重新開放國門之際，高盛從中國原油進口量來判斷，認為中國會在明年第二季開放，瑞銀則認為放寬防疫的時間點會落在明年3月的兩會之後。

據中國海關總署新發布的進口數據顯示，今年10月原油進口量為4313.6萬噸，年增 14.13%，月增7.19%。進口值年增率大幅增加54.32%，前10月進口值年增總計增加48.9%。

高盛此前報告預測，中國將在20大後出現更多防疫政策放鬆的跡象，預計將在明年第二季開始重新開放，料全面重開可能推動股市上漲20%。

瑞銀報告顯示，明年第二季的本土消費將隨著防疫鬆綁出現強勁復甦。房地產 市場也可能於明年第二季回穩，對國內生產總額（GDP）拖累較今年少，相應的基建支持也少，投資保持穩定。