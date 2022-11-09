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胡潤百富榜 鍾睒睒蟬聯中國首富 身家超「二馬」總和

中國新聞組／北京9日電
農夫山泉董事長鍾睒睒。（取材自農夫山泉官網）
農夫山泉董事長鍾睒睒。（取材自農夫山泉官網）

中國持續封控衝擊經濟，加上俄烏戰爭等國際局勢變化，富豪財富也連帶縮水。據最新胡潤百富榜顯示，今年中國有錢人的總財富較去年下降18%；富豪們的財富出現24年來最大跌幅。而瓶裝水龍頭企業「農夫山泉」創辦人鍾睒睒以4550億元人民幣(約627.6億美元)，二度成為中國首富。

胡潤研究院昨發布「2022胡潤百富榜」，1305位個人財富50億元（人民幣，下同）以上的企業家登上今年百富榜。上榜企業家總財富比去年下降18%。

在榜單中，瓶裝水龍頭企業「農夫山泉」創辦人鍾睒睒身家上升17%，以4550億元二度成為中國首富。其次是字節跳動創辦人張一鳴，以2450億元列第二；寧德時代創辦人曾毓群，以2300億元列第三。鍾睒睒也創造了20多年來中國首富財富最高紀錄。

今年前三位排名與去年沒有變化，但在全球經濟放緩下，張一鳴及曾毓群身家均下降28%。

長江集團創辦人李嘉誠五年來排名首次超越馬化騰，升至第四。馬化騰以2150億排名第五，馬雲今年財富下降二成九，以1800億元位列第九，鍾睒睒一人的身家就超過「二馬」總合。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，疫情和俄烏衝突下，全球經濟放緩，對經濟短期內也造成影響，今年上榜企業家財富普遍縮水。

財富達50億元以上的企業家總人數比去年減少超過10%，總財富比去年降近20%，這是胡潤百富榜24年來第5次總人數下降，也是歷史上人數減少最多的一次。今年新上榜人數也是十年來最少，只有133位。

觀察者網報導，全行業財富縮水最多的是碧桂園的楊惠妍家族，比去年下降1100億元，降幅高達59%；其縮水金額已經超過騰訊51歲的馬化騰（下降1020億元）和東南亞頭部電商公司冬海集團44歲的李小冬（下降960億元）。

楊惠妍家族依舊是住宅開發領域最大富豪，以750億元個人財富位居榜單47名，龍湖吳亞軍家族以735億元財富、第50位緊隨其後。

曾經與「二馬」爭奪榜首多年的恒大許家印，個人財富則繼續縮水59%至300億元，排名第172位，較去年再降102個名次。

此外，還有更多的地產大佬，因公司股價跳水而跌出榜單之外。在293位落榜人員中，涉足房地產行業的最多，達41人，占比14%；其次是大健康行業，占比12%。

2022胡潤百富榜前三名(中國新聞組整理）
2022胡潤百富榜前三名(中國新聞組整理）

鍾睒睒 農夫山泉 東南亞

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