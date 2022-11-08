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86歲翁北京馬拉松跑6小時完賽 最後一個過線

中國新聞組／北京8日電
86歲的張順跑完全程，其他選手圍上去為他祝賀。（取材自極目新聞）
86歲的張順跑完全程，其他選手圍上去為他祝賀。（取材自極目新聞）

2022北京馬拉松6日在天安門廣場鳴槍開跑。本次北馬，一名86歲的大爺以6小時16分51秒跑完42.195公里，成為了最後一個過線的跑者。據悉，這位大爺名叫張順，早在四年前，他就曾參加過無錫馬拉松賽。

來源：YouTube

極目新聞報導，「北京馬拉松終點迎來86歲選手」的話題詞條，7日衝上各大短視頻平台熱搜

。「這個大爺好厲害」、「他是誰啊？為什麽這麽厲害」一時間，網友們紛紛討論這位86歲的大爺究竟是何方神聖。

參加北京馬拉松的跑圈愛好者阿明（化名）說，這位大爺名叫張順，今年已經86歲，「他是今年北馬年齡最大的完賽者，也是最後一名完賽者。」。

86歲的張順（前）以6小時16分51秒的成績，成為最後一個過線的跑者。（取材自北...
86歲的張順（前）以6小時16分51秒的成績，成為最後一個過線的跑者。（取材自北京馬拉松）

資料顯示，本次北京馬拉松全程42.195公里。現場視頻顯示，在比賽的最後時刻，86歲的張順身著藍色運動裝，頭戴黃色鴨舌帽。在壓線人員的陪伴下，張順精神奕奕地完成了比賽。衝線過後，他還舉手與等待在終點線附近的工作人員問好。

阿明稱，當天，老人以6小時16分51秒的成績，成為了北馬最後一個過線的跑者。

「其實四年前，在無錫馬拉松，張順大爺就已經出圈了。」阿明稱，四年前在無錫馬拉松賽，82歲高齡的張順在比賽的5小時42分衝過終點，淨成績5小時30分。這一成績不僅跑贏了不少年輕的選手，當年賽後同樣刷屏了朋友圈。

馬拉松 北京 天安門

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