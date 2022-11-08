宜昌17歲女休學遊49城 慶幸最好的年齡看最美的山河

琪琪在旅途中。（取材自極目新聞）

湖北宜昌17歲的高中女生琪琪，為了治癒抑鬱症，休學踏上旅途。她用600天時間、花費10多萬元人民幣，遊歷49座城市，在西藏無人區與孩子嬉笑、在重慶與陌生旅客拼車。琪琪很慶幸，能在最好的年齡看到最美的山河，並將旅行經歷在網上發布，吸引廣大網友關注，有讚有彈 。琪琪已決定新學期重返課堂，完成高中學業。

極目新聞報導，琪琪初三下學期適逢疫情 ，和同學們一樣在家裡上網課。就在那時，她經常感覺焦慮，學習狀態也很差。進入職高之後，琪琪精神狀態越來越差，醫生診斷她患有雙向情感障礙症，是抑鬱症的一種。琪琪查了很多資料，詳細了解自己的病情，她決定勇敢地自我拯救。

2021年的清明小長假，琪琪瞞著父母首次獨自出了一次遠門，到了目的地襄陽才與媽媽聯繫，接著又去了武漢，登上了黃鶴樓。2021年五一小長假，她去了成都，後來又相繼去了湖南、雲南、山東、北京 、天津等省市。到了今年3月，琪琪乾脆向父母提出，休學去旅行，父母慎重考慮後，答應了她的請求。

琪琪（中）與藏族小朋友開心相處。（取材自極目新聞）

直到現在，琪琪在約600天的時間裡，已經到過浙江、重慶、西藏、新疆 、內蒙古、東北三省等地的49個城市。旅行所需的開支，一部分來自她多年攢下的壓歲錢，一部分來自父母的資助，總共耗費了10多萬元人民幣。

談起一年多來旅途中最難忘的事，她說去新疆的時候，本來在網上訂好了一家青年旅社，到達後旅社工作人員告知她，不接受未成年獨自入住。為了不讓父母擔心，她沒有向家裡求助。她通過網上查到婦女兒童保護機構和派出所的電話，輾轉聯繫到可以接受她入住的酒店。

還有一次，琪琪訂好了宜昌經重慶西站轉拉薩的火車票，不料到重慶站後，前往重慶西的火車延誤，眼看就要趕不上去拉薩的火車。她拖著24寸的大行李箱，在車站裡飛奔。幸好遇到幾名同樣行程的旅客，相約一起拼車，有驚無險地踩著時間點趕到了重慶西站。

琪琪將自己的旅行經歷發布在個人社交帳號上，吸引了3萬多名粉絲的關注。

有網友佩服她的勇氣，發來鼓勵和祝福。但也有人質疑琪琪荒廢學業旅行，還指責她亂花父母的錢。但有網友替琪琪算了算，「600天花10萬元，相當一天166元」，這樣的金額堪稱「窮遊」，與她獲得的社會經驗相比，真的不算亂花錢。