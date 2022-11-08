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山西流調最勤奮外賣員 17小時跑65單只吃1餐 「想多攢奶粉錢」

中國新聞組／北京8日電
張軍抖音頭像。（取材自澎湃新聞）
張軍抖音頭像。（取材自澎湃新聞）

一天工作17個小時、送65單，中間只花費10分鐘吃了一頓飯、做了一次核酸…山西忻州市定襄縣一名新冠陽性密接人員的流調軌跡報告引發關注。這份通知上密密麻麻的接單行程，意外讓30歲的張軍成為流調中「最勤勞」外賣員。

正在隔離的他說，自己工作兩年一直保持這個頻率。剛結婚的他孩子馬上就要出生了，希望能多接單攢點奶粉錢。

張軍和妻子的結婚照。（取材自冰點周刊）
張軍和妻子的結婚照。（取材自冰點周刊）

紅星新聞報報，這份報告密密麻麻寫滿了張軍「接單」流調軌跡，早上6：20從家出發，工作到晚上10：53，一天工作了17個小時送了65單，期間只吃了一次飯，做了一次核酸檢測

張軍說，流調報告顯示的當天接單只是一個正常的工作節奏，工作兩三年幾乎一直如此。「因為想跑單子想賺錢，就沒有時間吃飯。中午如果吃飯，就要浪費一個小時。如果想吃飯，來了一個時間比較短的單子，你又在吃飯，就沒有時間去送了。」

「也不是天天吃不上午飯，有的時候難免。」張軍說，有時候別人都去吃飯，跑的人少了，就可以多跑跑。

張軍說，其實也想過做別的工作，但是首先要考慮家庭。他只希望爸媽輕鬆一些。「他們也上歲數了，本來身體也不好。」

看到網友對自己的評論，張先生說，自己只是普通人，考慮的只是結婚要花錢，未來孩子奶粉要花錢，多的錢掙不下來，但是掙一點是一點。張先生說，目前已經和愛人領證了，只是沒有辦婚宴，孩子也有兩三個月就到了預產期。

另據冰點周刊報導，流調曝光後，有人打進他的手機指責，「陽性後還送外賣，禍害定襄」，張軍也聽著。懷孕的妻子看到新聞，嚇得給他打來電話。張軍這才有機會辯解：「誰說我確診了？那是他們斷章取義。我只是個陽性病例的密切接觸者。」

11月2日送完最後一單外賣，張軍回了和父母、妻子共同居住的家。被確定為密接者後，第二日淩晨4點，他和父母被送到村里一個類似敬老院隔離。

檢測 手機

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