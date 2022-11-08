WSJ：中國考慮逐步退出動態清零 進度將緩慢、無時間表

中國當局正在評估「動態清零」政策所付出的代價，但要全面恢復至疫情前水準，可能要等到接近明年年底。(美聯社)

華爾街日報引述知情人士報導，中國領導人實行近三年的嚴格防疫 限制措施後，正考慮逐步重新開放，但進度會相當緩慢，也不設定時間表。

報導說，中國官員越來越擔心「動態清零」防疫政策的代價。這政策導致一些城市和省份封控，抑制了商業活動，使得數以億計的民眾閉門不出長達數周，有時甚至是數月。但中國官方如今正在評估防疫代價，也正在評估重新開放對大眾健康和中共所獲支持的潛在影響。

知情人士透露，儘管動態清零政策的影響日益加深，但中國官員仍謹慎行事，這表示要使社會回歸到新冠肺炎疫情 暴發前的正常水準，還有很長的路要走，全面恢復至疫情前水準，可能要等到接近明年年底。

中國國家衛生健康委員會（國家衛健委）官員上周六再次重申，要堅「動態清零」總方針不動搖，稱這對「保護人民生命」至關重要。所謂動態清零，就是要求對每一起發生的疫情，都要求在較短時間內控制，不讓疫情流行開來，也防止疫情擴散到其他區域。

參與討論的人士說，中國政府可能會在明年初進一步減少入境旅客的酒店隔離天數，從目前的七天集中隔離加三天居家健康監測，減少到總共七天。

據知情人士透露，在國內，官員已通知一些零售企業，最早可能在本月減少新冠核酸檢測 的頻率，部分原因是大規模核酸檢測的成本較高。

其中一位參與討論的知情人士說：「中國重新開放將有次有序。分區域、分行業逐步啟動，與西方的情況不同。」譬如，政府可能會在主要商業中心放寬防疫政策。

這些人士說，中國官方希望繼續密切監測新的變種病毒，確保這些變種不會更加危險。