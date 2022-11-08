中國單日新增本土病例破7千 清零更難

廣州多區開展全員核酸檢測。圖為天河區民眾在獵德街道一核酸檢測做核酸檢測。（中新社）

中國疫情 新增病例猛增，衛健委8日通報新增本土7475例（843例確診、6632例無症狀感染者）。廣東依然最多，達到2649例，面臨嚴峻考驗。廣東為迎戰三年來最嚴峻疫情，方艙醫院已正式啟用；重災區海珠區8日啟動全員核酸，並延長防控措施至11日。

中國嚴格執行「動態清零」政策，但疫情仍快速遞增，6日新增突破本土4千例，7日新增突破5千例，8日新增再突破7千例。中國要想清零新增病例數幾乎已不可能。

衛健委8日通報，7日0—24時，全國新增本土確診病例843例（廣東319例，內蒙古159例，重慶89例，河南 86例，山西33例，新疆32例，北京 31例等）；另新增本土無症狀感染者6632例（廣東2330例，內蒙古1635例，河南661例，新疆623例，黑龍江280例，北京33例，上海3例等）。

廣東廣州是這輪疫情最嚴重地區，廣東今天再新增本土2649例，其中廣州市2495例（232例確診+2263例無症狀感染者），廣州市自10月22日以來累計報告本土感染者已9千多例。

廣州市衛健委7日通報，廣州市海珠區是目前廣州疫情防控的主戰場。為遏制疫情上升，海珠區社會面疫情防控措施實施時間再延長至11日24時。目前，廣州啟用儲備隔離酒店，集中力量開展轉運專項攻堅，派出2500名醫護人員進駐高風險區，支援上門核酸採樣，並多方協調兄弟城市大力支援，已安全轉運涉疫人員3.4萬人。

北京部分，北京今天新增本土64例（31例確診者+33例無症狀感染者）。北京市疾控中心7日表示，10月27日以來，京外商貿城輸入感染者引發北京多起關聯聚集性疫情，涉及12個區，新增感染者主要集中在朝陽區。北京本輪疫情多源輸入、多鏈並行、多毒株並存，點多面廣，聚集性疫情與散發病例交織，面臨前所未有的挑戰。

內蒙古疫情也處於高原期，截至7日24時，內蒙古現有本土感染者8046例，其中呼和浩特市居絕大多數。