防疫產能降 鄭州富士康砸錢聘短工 拚復產

富士康鄭州工廠員工進入廠區。（中新社）

蘋果（Apple）7日指出，因為新冠疫情 限制，富士康中國鄭州 廠區組裝高階iPhone 14 Pro系列機種產能明顯下降。鄭州廠iDPBG事業群7日公布預招工作業，待鄭州航空港區9日中午結束靜態管理後，全力拚滿載產能。

中央社報導，產業人士分析，目前iPhone 14 Pro和Pro Max機種需求持續強勁，富士康鄭州廠區目標11月下半月回到滿載產能。

鴻海旗下富士康鄭州廠區受新冠疫情影響、大批員工離廠徒步返鄉，生產出貨iPhone狀況備受關注。鴻海7日表示，疫情影響鄭州廠區部分營運，將會下調第四季展望，但河南省政府明確表示，將一如既往全力支持鴻海富士康，會以最快速度撲滅疫情，並恢復滿載產能生產。

蘋果7日新聞稿指出，疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝高階iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max作業，當地產能明顯下降，蘋果優先考量供應鏈員工的健康與安全，預期iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max出貨將會較原先預估減少，消費者收到產品的等待時間將會拉長。

疫情干擾富士康鄭州廠區生產，為了招募更多員工，根據微信公眾號7日公布訊息，製造iPhone的鄭州廠區iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），啟動預招工作業。

根據訊息，此次iDPBG預招工薪資以小時計算，每小時人民幣30元(約4.1美元)，工期至明年2月15日，每月7日發放上一個月薪資，每月25日發放上一個月差價補貼。

此外，iDPBG也發放「關愛補貼」，鼓勵老員工返廠，在10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職預招工後將給予一次性關愛補貼500元。

訊息強調，等待鄭州航空港區9日12時結束靜態管理後，iDPBG將會統一安排車輛，「點對點」閉環輸送人員。