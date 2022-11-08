「缺席女兒成人禮」 鄭州社區女書記哽咽 網酸這一句

鄭州社區女書記因缺席女兒18歲成人禮，而傷感哽咽，惹網友熱議「不知民間疾苦」。 （取材自微博）

河南鄭州 6日疫情 防控記者會上，社區書記劉紅英哽咽談到因疫情忙碌，缺席了女兒18歲生日，此事引起眾多網友嘲諷，「不知百姓疾苦」、「多少人因封控無法就醫而死、沒吃的跳樓，她都看不見」、「太感人了，有種不顧老百姓死活的偉大」。

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澎湃新聞報導，鄭州市政府6日晚舉行疫情記者會，就當地疫情防控工作自我檢討，強調堅決糾正並嚴處層層加碼、一刀切等過度防疫 行為。市政府副秘書長李慧芳對於鄭州防疫道歉，但網友對道歉不埋單，微博上出現許多「鄭州市民要的不是道歉，是防疫信息的公開透明」聲音。

鄭州市中原區桐柏路街道平安街的社區書記劉紅英在發言時，先講述自己所在小區這波疫情中才首次出現感染，但很快獲有效控制，主要是基層前線防疫義工忘我付出，之後突然話鋒一轉，稱「前幾天我的女兒18歲生日，然而我卻缺席了她的這場成人禮」。

她表示，當時女兒和她的貓咪拍了段短片傳給自己，「告訴我她在家裡好得很，讓我多愛自己一點」。劉紅英把短片轉發到朋友圈，很多志願者馬上為她女兒送來各種各樣的祝福。讓她女兒感動向劉紅英說，「媽媽，我第一次感覺你真的讓我很驕傲」。

說到此處，劉紅英眼泛淚光，但她的言論卻引起網友反感。

許多網友留言，「多少人失業沒有收入，多少公司倒閉，說自己女兒成人禮是不是太小家子氣了」、「我們都快發不出工資吃不起飯了，然而你只關心你女兒的成人禮」、「有些人直接就失去了長大成人的機會」。

更有網友直接酸，「我才應該道歉、鄭州市民才應該道歉，不該在此時出現疫情」、「鄭州人欠劉紅英主任女兒一句生日快樂」。

對此，自媒體「新亮見」批評，劉紅英還停留在上個世紀的宣傳思路，在公開場合表演著自我感動，並試圖讓大眾為她共情。但是，官方有地方賣慘，老百姓的慘哪裡去訴說？

極目評論指出，劉紅英的發言引來爭議，這也說明講好基層抗疫故事很重要，做得好也要講得好，才能得到更多的理解。劉紅英只是一名普通的社區書記，即便發言未獲共情，也不影響大家對基層工作不易的體諒。

但是，基層工作如何做到更細致入微，做到群眾心坎上，多些及時響應、主動服務，以少些誤解，也是一個工作方式方法問題。