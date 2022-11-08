經濟流言爆發 3訊息真假難辨 官方忙闢謠

中共20大 前政治流言多，20大後經濟流言多；過去一周七天都有經濟流言，過去三天官方忙於闢謠。有位社會學者說，世界在不確定性中變得浮躁不安，因而要「在不確定性中應對不確定性」，這一禪機正對應著流言和闢謠中的中國經濟。

20大閉幕後，在上個星期間，中國經濟的流言集中爆發，主要有三大流言，一是說有中央政治局常委受命研究防治疫情 的外國經驗，爭取來年3月結束「動態清零」，流言二度傳出後，中外媒體聯手兩推小高潮，在趴底的港股A股都掀起熱炒浪潮，直至反「動態清零」聲浪加大，引發中央領導人的政治警愓。

第二大流言是所謂「新公私合營」運動，最早傳說是騰訊、阿里、京東等三大平台要被國企收購股份進駐；繼而傳說不是收購股份而是新型「混改」，即新辦法的混和經濟，比如國企與大平台合組一新公司，國企股份多或約定「一票否決權」，平台諸如大數據之類業務就要注入新公司運營。更議論國企或政府的特殊管理股，股份比例低，但投票權力高，由政府掌控，對各大互聯網公司實行一票否決權。

第三大流言是供銷社重新崛起和「大食堂」的現身。供銷社由其「統購統銷」經營方針，令人聯想到計畫經濟、票證經濟，「大食堂」則令人聯想到「大躍進」運動，以及大運動後面的大饑荒。更進一步的，是有人將之與「舉國體制」、「戰時體制」相掛鉤，那就跟準備打仗結合起來了。當然，對此社會上有人叫好，有人悲哀。

都說是三大流言而不說是謠言，有三大背景，一是其間真真假假，有的或有負責人講話為證，或有簽約結盟為證；二是官方態度閃爍不定，至少不像過往般有網路大刪封鎖，多是任其言語；三是流言不僅流自諸如財經名嘴之類的人口中，也間或有官方媒體推波助瀾，令人不能不信。

但官方的闢謠行動集中而來，主要在上周末，其中最重點是11月5日的國務院聯防聯控機制新聞發布會，名為介紹科學精準做好疫情防控有關情況，實為闢謠大會，直接安排人民日報、中央電視台兩大官媒把想要說的話問出來，然後明確全面落實「外防輸入、內防反彈總策略」、「動態清零總方針」、「及時發現、快速處置、精準管控、有效救治的工作要求」，不僅不變，還要堅持。

然後有關供銷社、「大食堂」、「新公私合營」等等，都有主管部門出來說，供銷社一直存在，只是你們不知道他的厲害；或說「大食堂」不是你們傳說的那回事，現在是要完善社區管理設施；或說沒有公私合營，只是想完善平台經濟的管理等等。

但部門闢謠，用處不大。比如「動態清零」不變，財經名嘴繼續有話說，港股市場繼續炒高；中國住建部出來闢謠，「供銷社概念股 」、「大食堂概念股」繼續漲停。更有媒體進一步披露，抖音被國營的央視入股1%，快手被國營的北京電視台入股1%。短視頻直播賽道公私合營開始。特殊管理股已在短視頻平台悄然落地。

有關流言興起，來自經濟前景的不確定性，20大後都深感天下大變，就是不知會怎麼變，不清楚共同富裕怎麼前行、社會主義如何回歸，更不明瞭新意識形態下經濟將走之路。於是「在不確定性中應對不確定性」，成了一條不得不走之道，中國經濟流言還會有，闢謠還會繼續來，唯一辦法，是提前召開一年一度的中央經濟工作會議，把明年想幹的和要幹的事，講清楚、說明白。