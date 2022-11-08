俠客島：防疫不能一刀切 希望說到做到

日前中國國務院聯防聯控機制召開發布會，再次強調防疫不能一刀切、層層加碼，並點名一些地方「上有政策下有對策」。（取材自微信）

人民日報海外版旗下微信公眾號「俠客島」7日刊文呼籲，最近，中國國務院 聯防聯控機制召開發布會，再次強調防疫 不能一刀切、層層加碼，並點名一些地方「上有政策下有對策」地隨意靜默、封城代替管控，以及用附碼、彈窗的形式限制人員出行等。文章呼籲，各地方政府除了表態，應說到做到。

文章稱，近來一些城市在防疫中出現了社會事件，引發極大關注。可以說，中國國務院聯防聯控機制的表態是對個別地方防疫亂象的糾偏。發布會後，河南鄭州致歉稱，堅決糾正並查處層層加碼、一刀切等行為；呼和浩特要求，不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之。

表態很及時，但光表態不夠，重要的是拿出行動。現在已不是疫情 初發那會兒了，「動態清零」幹什麼、怎麼幹，政策寫得明明白白，各地也有成功做法，可以學習借鑒。

要防止一刀切、層層加碼，的確要靠問責。比如，防疫有漏洞的官員會被處理，過度防疫、造成不必要社會代價的官員呢？也得問責。如果疏於防控造成疫情蔓延的犯錯成本要遠大於層層加碼，那依舊會讓很多官員下意識選擇層層加碼以應對風險。

但光問責還遠不夠。上級還得多跟基層撲在一個戰壕裡共同抗疫，多了解基層一線，一起幫基層想辦法解決問題，防止出現上邊給的壓力越大、底下反而越亂套的問題。

時至今日，如何處理好防疫和經濟社會發展的關係，變得愈發重要，也愈加考驗地方政府的統籌協調能力和治理智慧。精準防控還是得「管住極少數，放開大多數」，盡量不干擾正常的的社會經濟運行。很明顯，一刀切、層層加碼絕不是科學精準防疫，而是各級卸責、懶政的套路。

現在被點名的地方已陸續表態，想藉用中國網友的一句評論：「希望說到做到！」