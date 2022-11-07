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鍾睒睒又奪首富 創中國20多年財富最高紀錄

記者黃雅慧／即時報導
農夫山泉董事長鍾睒睒。（取材自農夫山泉官網）
農夫山泉董事長鍾睒睒。（取材自農夫山泉官網）

農夫山泉董事長鍾睒睒二度奪中國首富寶座。胡潤研究院8日發布《2022 胡潤百富榜》。68歲的農夫山泉鐘睒睒財富以人民幣4550億元再度成為中國首富，且財富較去年增長650億元。值得注意的是，鐘睒睒本次還締造二20年來中國首富財富的最高紀錄。

就榜單來看，字節跳動39歲的張一鳴財富較去年下降950億元，以2,450億元位列第二；寧德時代54歲的曾毓群財富較去年下降900億元，以2,300億元位列第三；網易 51 歲的丁磊財富比去年增長14%至1,950億元，排名上升8 位至第六；牧原的秦英林、錢瑛夫婦財富比去年增長 9% 至1,850億元，排名上升 7 位至第八。

據榜單統計，今年個人財富在人民幣50億元以上的企業家共有1305人上榜，比去年減少 11%（160 人）。其中 1121 位居住在中國（分布在 137 個城市），157位居住在港澳台地區（香港90位，台灣67位），27 位居住在中國以外（美國15位，新加坡9位，英國2位，杜拜1 位）。

值得注意的是，在百大首富榜單中，台灣企業家唯一入圍百名內的為鴻海集團創辦人郭台銘，他以財富570億元，位列榜單第75名，排名較去年上升18位。

此外，上榜企業家總財富普遍較去年下降 18%，至24.5兆元。只有 411 位企業家財富比去年增長，其中有133 位是新人。有多達1187 位企業家財富比去年縮水或保持不變，其中 293 位今年落榜。

從產業分布來看，工業產品、房地產、大健康、消費品和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源；從企業家城市分布地來看，上榜企業家最集中的前三大城市是北京、深圳和上海，其次是香港和杭州。

農夫山泉 香港 新加坡

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