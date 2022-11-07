看修驢蹄、擠痘痘、洗地毯視頻「解壓」 播放量破千億

B站上，檢索「修驢蹄」後就有多個相關視頻出現。（取材自紅星新聞）

當學業、工作、生活面臨壓力，人們開始急於尋找最快捷、簡短的解壓方式。「修驢蹄」、「擠痘痘」、「洗地毯」、「切肥皂」等短視頻因此受到網友的關注。不少觀眾視為解壓「神器」，將這些短視頻推上高播放量，相關視頻累計播放量破1200億，也帶動了直播主將流量變現的收入。專家則提醒，此類視頻確有暫時解壓效果，但不宜長期沉迷。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻裡，一頭黑色的毛驢走路一瘸一拐，修蹄師傅拿出一把大鏟刀，配合著大剪刀，對著驢蹄長長的蹄殼不停的修剪…剪、切、削、磨，毛驢終於能夠平穩行走。如此普通的5分多鐘修蹄視頻，在某短視頻平台的播放量卻高達百萬。

「修驢蹄」、「擠痘痘」、「洗地毯」、「切肥皂」等視頻，凌晨3、4點仍在觀看的用戶不在少數。據報導，滿臉的痘痘被一一擠破，完整的肥皂被一刀刀切開，骯髒的地毯被逐漸洗淨…這些看似尋常無比的視頻，慢慢被貼上解壓的標籤，更有不少觀眾將其視為解壓「神器」。

「看這個很容易上癮，看過後還忍不住搜了同類視頻繼續看。」上班族唐小姐說，自一年前偶然刷到採耳的視頻後，便『著魔』似的每天定期觀看。看到採耳師傅拿著細細的耳勺在靠近耳膜的地方不停來回，很擔心下一秒會把耳膜捅破……但只要師傅將耵聹取出，那種成就般的快感又讓我覺得很舒服。」

準備考研的大學生小張更喜歡看具有機械重複性、不用觀眾做過多思考的視頻，如「洗地毯」、「切肥皂」等。小張說，「白天因為學習而內耗，晚上就要靠這些來治癒。」

梳理各大視頻平台的相關數據，與「解壓」相關的話題和標籤熱度也在不斷增加。在抖音 APP上，超10個解壓類話題的視頻播放量上億次。其中，排在首位的話題播放量合集達到1201億次，內容涵蓋了拔粉刺、擠痘痘、修驢蹄、洗牙等多種類型的短視頻。

報導稱，發布視頻的帳號粉絲量大都不多。部分解壓視頻達百萬播放量的帳號粉絲數只有29萬左右。「粉絲少並不意味無法變現，」互聯網分析師 丁道師說，「變現的方式都差不多，主要是店鋪引流、櫥窗賣貨和廣告植入。」

在一些專門分享採耳、擠痘痘類解壓視頻的帳號裡，某帳號視頻合集播放量高達500多萬，視頻裡，博主會對觀眾推薦「視頻裡的工具/道具就在主頁櫥窗裡」。如，擠痘痘解壓視頻裡所使用的鑷子售價19.8元，通過該博主目前已售出5692件，而博主所引流的電商店鋪對該商品則已成功售出29.1萬件。

北京 青年報報導，UP主小熊透露，她就有一條播放量600萬左右的視頻拿到了7000-8000元（約968至1106美元）收入。

「看解壓視頻是人們將負面情緒投射到網絡的表現，也確實有解壓的效果，但終究只是暫時的。」國家二級心理諮詢師張銀玲說，想要真正減輕壓力，還得學會正確管理壓力情緒。長期沉迷解壓視頻，特別是一些暴力、重口味的解壓視頻，會影響個人的心態與認知。