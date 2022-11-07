我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

花光積蓄買房 西安小伙入住毛坯屋 冬天沒暖氣、只能多蓋幾床被

中國新聞組／北京8日電
葛先生說，「我一個人也不怕，現在手裡沒有錢，只能努力工作，加油幹。」（視頻截圖）
葛先生說，「我一個人也不怕，現在手裡沒有錢，只能努力工作，加油幹。」（視頻截圖）

陝西省西安一名24歲葛姓男子近日從上海回到家鄉，花光積蓄買了一套106平方米的商品房。首付幾乎掏空了荷包只剩下384元，每個月要還近7000元的房貸，沒錢裝修的他，索性住進了毛坯房。目前32層的大樓只住了他一人，冬天無暖氣，只能多蓋幾床被子。

小伙子住進毛坯房。（視頻截圖）
小伙子住進毛坯房。（視頻截圖）

極目新聞報導，葛男表示，此前曾在上海工作四年，當時單位包吃住，他把工資全部存起來準備買房。2021年，他從上海回到家鄉西安，買了一套106平方米的商品房，當時交完40萬首付後，兜裡僅剩下幾百元錢。目前，他在西安當地的一家酒店工作，每個月要還近7000元的房貸。

來源：YouTube

報導指出，葛男在其社交帳號上發布了十餘條視頻顯示，房子沒有刮白，沒有鋪地板，沒有沙發，只有衛生間進行了簡單的裝修，毫無裝飾的臥室裡只擺下了一張簡易床。

葛男說，「今年9月交的房，交房後兩個星期，我就搬進來住了。」剛搬進房子的時候，只安裝了簡易馬桶，後來逐步對衛生間進行了裝修，目前衛生間已經可以正常使用。「花了幾百塊錢，買了一張最簡單的床，因為交付不久，冬天無暖氣，只能多蓋幾床被子。」葛男說，整棟樓一共32層，每層四戶，晚上整棟樓裡只有他一個人。

他通過視頻分享他住在毛坯房的生活內容並稱，「我一個人也不怕，現在手裡沒有錢，只能努力工作，加油幹。」

據報導，葛男購買的是位於陝西西安一大型小區商品房，工作人員表示，樓盤已經銷售完畢，目前房屋也已交付，售房時房屋每平方米價格為1萬2000多元。小區物業表示，房子交付後，不少業主都在忙著裝修，可能會有業主為了照看裝修住進房內。

上一則

大學生流行遛「紙盒狗」…減壓兼社交 還有人給小狗「提親」

下一則

看修驢蹄、擠痘痘、洗地毯視頻「解壓」 播放量破千億

延伸閱讀

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人
北京官媒72記者赴上海採訪全被「彈窗」 求助中宣部

北京官媒72記者赴上海採訪全被「彈窗」 求助中宣部
上海戲劇學院海外考級點 首在洛杉磯設立

上海戲劇學院海外考級點 首在洛杉磯設立
「升速炸了鍋」 30年房貸破7% 洛縣房價9月降6.7%

「升速炸了鍋」 30年房貸破7% 洛縣房價9月降6.7%

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元