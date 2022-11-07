花光積蓄買房 西安小伙入住毛坯屋 冬天沒暖氣、只能多蓋幾床被

葛先生說，「我一個人也不怕，現在手裡沒有錢，只能努力工作，加油幹。」（視頻截圖）

陝西省西安一名24歲葛姓男子近日從上海回到家鄉，花光積蓄買了一套106平方米的商品房。首付幾乎掏空了荷包只剩下384元，每個月要還近7000元的房貸，沒錢裝修的他，索性住進了毛坯房。目前32層的大樓只住了他一人，冬天無暖氣，只能多蓋幾床被子。

小伙子住進毛坯房。（視頻截圖）

極目新聞報導，葛男表示，此前曾在上海工作四年，當時單位包吃住，他把工資全部存起來準備買房。2021年，他從上海回到家鄉西安，買了一套106平方米的商品房，當時交完40萬首付後，兜裡僅剩下幾百元錢。目前，他在西安當地的一家酒店工作，每個月要還近7000元的房貸。

來源：YouTube

報導指出，葛男在其社交帳號上發布了十餘條視頻顯示，房子沒有刮白，沒有鋪地板，沒有沙發，只有衛生間進行了簡單的裝修，毫無裝飾的臥室裡只擺下了一張簡易床。

葛男說，「今年9月交的房，交房後兩個星期，我就搬進來住了。」剛搬進房子的時候，只安裝了簡易馬桶，後來逐步對衛生間進行了裝修，目前衛生間已經可以正常使用。「花了幾百塊錢，買了一張最簡單的床，因為交付不久，冬天無暖氣，只能多蓋幾床被子。」葛男說，整棟樓一共32層，每層四戶，晚上整棟樓裡只有他一個人。

他通過視頻分享他住在毛坯房的生活內容並稱，「我一個人也不怕，現在手裡沒有錢，只能努力工作，加油幹。」

據報導，葛男購買的是位於陝西西安一大型小區商品房，工作人員表示，樓盤已經銷售完畢，目前房屋也已交付，售房時房屋每平方米價格為1萬2000多元。小區物業表示，房子交付後，不少業主都在忙著裝修，可能會有業主為了照看裝修住進房內。