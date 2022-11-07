大學生流行遛「紙盒狗」…減壓兼社交 還有人給小狗「提親」

手工製作的「紙盒狗」風靡中國高校。（中新網）

近期由大學生掀起用手工製作的「紙盒狗」風靡校園，這股新風潮讓很多成年人無法理解，但喜愛的年輕人卻樂在其中。

來源：YouTube

中新網報導，「紙盒狗」製作簡易，只需一些廢舊紙盒和隨手可見小東西，但大學生創意給每個「紙盒狗」都賦予獨特風格，有的搞笑有的可愛甚至威風凜凜，經網路傳播之後火遍大學校園。

東北師範大學的李婧很喜歡小狗，為彌補集體生活沒辦法養狗的遺憾，她乘此機會製作了一個「紙盒狗」，稱前兩天牽它出去散步，好多人都來誇它可愛，已經是「明星狗」了；同校的的范欣然則是因為朋友向她「炫耀」小狗，她不服氣，也跟著做了一個，牽出去遛彎不僅有人求教程，還有人來給小狗「提親」，令她也哭笑不得。

據報導，遛「紙盒狗」似乎正在成為大學生的「新時尚 」。在操場、超市、宿舍，只要牽著「紙盒狗」，即使素不相識也能相談甚歡。「紙盒狗」玩法多樣。「拴」在寢室門口的小狗不僅能「看家」，還能收到別人投放的小零食。有些高校還組織「紙盒狗」創意評比。

范欣然還俏皮地在門上貼了張紙條--不想和沒有小狗的寢室說話。社交媒體上，大學生舉辦的「紙盒狗」交流會讓人忍俊不禁。