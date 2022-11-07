中3大無人機 都是「炸彈卡車」 珠海航展搶先看

第14屆中國航展，翼龍3無人機首次亮相。（中新社）

俄烏衝突中，大量的無人機參與戰鬥，使得無人機在某種程度上變成衡量一個國家實力的標準之一。受此影響，即將於11月8日開幕的珠海航展，多款中國無人機備受關注，當中自行研製的三款重型無人機全部登場，媒體稱這三款無人機都有相當驚人的載彈量，被稱為「炸彈卡車」。

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環球時報旗下的樞密院十號官方帳號稱，這三款無人機是「彩虹7」、「 翼龍3」、和「飛鴻97A」，被稱為中國無人機的「三巨頭」已全部登場。

報導稱，三款中的「翼龍3」無人機是全新打造並完全擁有自主知識產權的無人機平台。具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中，處於國際先進水準。

採用無尾飛翼布局的彩虹7隱形無人機。（取材自樞密院十號）

作為一款氣動外形相對成熟的標準察打一體無人機，翼龍3不但具備長航時能力，而且最受關注的就是它的武器攜帶能力。從翼龍3的機翼和機腹下方的武器掛架看，它一共有多達9個掛點，甚至比很多有人駕駛戰機的武器掛點數量都多，可以攜帶各種精確制導炸彈、空對地導彈、防區外布撒器乃至對於無人機而言相當罕見的空對空導彈，武器攜帶能力驚人，堪稱標準的「炸彈卡車」。

而採用無尾飛翼布局的彩虹7隱形無人機，同樣具備高載彈量的特徵。根據此前報導，它的起飛重量約10噸，可以攜帶多達兩噸的彈藥。展台現場顯示，它可以攜帶能容納現役多種空地彈藥，被定性為「戰略級資訊保障和高價值目標打擊的航空裝備」。

報導稱，彩虹系列無人機近來也都出現大幅增載入彈量的趨勢，例如通過優化無人機外掛點設計，採用4聯裝掛架，使得過去只能掛載1枚AR-1導彈的掛點可以掛載多枚AR-2導彈，極大提升了無人機的火力持久性。最新推出的AR-4導彈的戰鬥全重最高可達100公斤，戰鬥部重40公斤，是美國最新型近程空對地導彈AGM-179的兩倍，其最大射程可以達到20公里，發射高度可達7公里，超過所有可攜式防空導彈的射程的兩倍。

航展「新面孔」(部分) 資料來源：文匯報

此外，被廣泛看作是殲20隱形戰鬥機「忠誠僚機」的「飛鴻97A」，除了採用類似殲20的兩側進氣道、修改光電跟蹤瞄準系統位置以提升空中機動能力外，它還在機腹採用了罕見的伸縮式托盤彈巢，可以攜帶多達8枚導彈或巡飛彈，從而極大提升了它的持續作戰能力。