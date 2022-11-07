封控出人命 呼和浩特問責、提7不准 「不准一封了之 」

內蒙古呼和浩特市民日前進行核酸檢測。（中新社）

內蒙古呼和浩特市一位女子4日疑因居住區域長期被焊上鐵皮封控，加上有憂鬱症 狀，由12樓高處墜樓身亡。內蒙官方昨天發布調查報告稱，女子所在小區小區物業服務滯後、社區工作存在短板，120急救調度機制也不完善，將嚴肅追責問責。呼和浩特並因此對疫情 防控提出了「七不准」，包括不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之。

據呼和浩特市新城區疫情防控指揮部發布的調查報告，墜樓女子所在的新春社區當日被確定為高風險區，實施區域封控措施。病例所在樓道單元門未從外上鎖，也未用擋板封死，在單元門外圍設置了約4平米的隔離圍擋，圍擋門安裝可從外面打開的插銷進行封閉，由小區值班人員24小時巡邏值守，防止其他人員出入。

報告說，墜樓死亡的55歲王某芝和次女王某花（29歲）居住在該樓棟2單元12樓，王某芝曾就醫被診斷為「焦慮障礙，未特定」。4日上午10:13及下午17:13，王某花兩度聯繫物業經理張某某稱其母親精神崩潰，死者長女王某榮也從海南撥打呼和浩特市120急救電話，但物業均未通報，120醫療急救指揮中心調度員哈某某評估後判定該患者為非急危重症人員。

報告指出，經查，物業管理人員和社區工作人員反應遲緩、應對不力，對突發事件缺乏敏感性，在得知死者有自殺傾向後，沒有第一時間入戶進行現場干預並上報，未能阻止悲劇的發生。暴露出小區物業服務滯後、社區工作存在短板，也反映出120急救調度機制不完善等問題。除將嚴肅追責問責，並將進一步優化120急救調度機制和社區管理服務工作流程。

呼和浩特市當局昨天並對疫情防控簡單化、一刀切和層層加碼等問題，提出「七不准」，包括：不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之，必須暢通緊急通道、強化服務保障。單元門、隔離圍擋只能通過「張貼封條」的方式進行封閉，堅決杜絕設置門鎖、插銷、掛鉤等鎖閉設施。如再出現鎖門事件，一經查實，嚴肅查處相關責任人。