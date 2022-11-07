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大批央媒記者赴上海採訪進博會被彈窗 無法回京 求助中宣部

記者陳言喬／綜合報導
北京官媒集體赴上海採訪進博會，結果全被北京健康寶「彈窗」回不了家，求助中宣部。圖為民眾在掃北京健康寶。 （新華社）
北京官媒集體赴上海採訪進博會，結果全被北京健康寶「彈窗」回不了家，求助中宣部。圖為民眾在掃北京健康寶。 （新華社）

北京「健康寶」動輒「彈窗」，讓人回不了家變成話題。繼知名「紅二代」陶斯亮撰文自曝「被彈窗」後，聯合赴上海採訪進博會的數十名北京中央級官媒記者全被「彈窗」，都無法回北京，被迫集體求助中宣部解決，引發極大關注。

根據網路微信截圖顯示，署名「進博會央媒」的微信群組中有人求助中宣部，他稱「@ZH您好，我們去進博會的幾位記者都被北京健康寶彈窗（彈3），請問中宣部能否給幫忙解決一下這個問題？」

北京官媒集體赴上海採訪進博會，結果全被北京健康寶「彈窗」回不了家，求助中宣部。（...
北京官媒集體赴上海採訪進博會，結果全被北京健康寶「彈窗」回不了家，求助中宣部。（微信截圖）

結果群裡各大中央官媒紛紛留言：「人民日報赴進博會的72人皆彈窗」；「中國日報也是全彈」；「經濟日報也是全部彈窗」；「中國婦女報社全部彈窗」。

提問的某家媒體還給群裡的官員提供消息稱：「據了解，此前入滬抗疫的北京人員也遇到過此問題，是官方出面解決的」。

中國的「彈窗」，是官方利用大數據資料，依靠各地的手機基地台，以及進入公共場所及社區的掃碼動作，掌握每名手機持有人的行蹤藉此防疫。當疫調發現某一地點出現染疫者蹤跡與手機持有者有「時空交會」時，手機就會出現一串文字（彈窗），勒令手機主人立即向所在地居（村）委會報告，然後返家接受隔離。若在省外，就只好留在原地，等「彈窗」解除才能回家。

各省市中又以北京執行的最嚴格最徹底，引起多人抱怨，網友稱，「不怕病毒，只怕彈窗」；「進出北京，比出國還難」。網傳截圖顯示，北京市民熱線12345，每天都有多達20萬餘用戶提出申訴。

大批網友痛斥北京健康寶根本是出了京就彈窗，濫用彈窗限行「無法無天」，堪稱「防疫惡霸」，「該有人管管它了」。

中國衛健委5日舉行記者會特別提到個別地區任意「賦碼彈窗」限制人員出行，將進行整治，但似乎仍未見成效。

北京居民手機顯示健康寶未過關的狀態。( 取材自東方網)
北京居民手機顯示健康寶未過關的狀態。( 取材自東方網)

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