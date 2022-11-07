疫情外溢 廣州推「防疫集體碼」嚴控

廣州爆發新一波疫情。（取材自微博）

廣州疫情 形勢依然嚴峻，單日新增感染者再創三年以來新高。目前，廣州除了加速轉移風險區人員的同時，亦加速推廣「防疫 集體碼」，對風險人員、風險區域精準管控。

據香港文匯網、大公報報導，廣州5日新增1325例新冠病毒本土感染者，較前一日大增579例。廣州市疾控中心6日表示，新增感染者數量創下新高，除了Omicron變異株傳播速度快、隱匿性強，另一個重要原因是重點區域樓棟密集、巷道狹窄以及人口密集，導致氣溶膠極易傳播。此外，有管控區人員擅自外出，導致非中高風險區出現陽性。

海珠區是本次廣州疫情的重災區。廣州市衞健委副主任、新聞發言人張屹表示，海珠區內有多個城中村，外來人口眾多，與其他社區相比，防控管理難度較大。也正因為如此，出現中高風險管控區內存在人員外溢現象。

張屹透露，流調人員通過調看視頻發現，仍有個別市民違反防控規定，挪動封控水馬，擅自外出或傳遞物資等，造成相鄰的瑞寶街、赤崗街等非中高風險區域出現新增陽性個案。

為了進一步實施精準防控，廣州聯合平台企業，通過大數據技術，推出「防疫集體碼」。包括海珠區在內，廣州各區正推動商超、非星級酒店等場所使用「集體碼」，通過「集體碼」登記其所屬行業以及從業人員情況，形成人員底冊，保持人員信息動態更新。

廣州市郵政管理局相關負責人表示，目前，廣州共有郵政快遞企業676家，從業人員約9.6萬人。截至6日，99.58%的從業人員已經完成集體碼註冊。

目前，廣州機關事業單位、商超、酒店等，均按要求申請使用集體碼。據悉，申請單位透過廣州政務服務APP「穗好辦」，就可以快速註冊申請，填寫單位信息、防疫專責人員等信息，便會形成集體碼管理頁面。單位成員掃碼登記個人信息，便可加入集體碼。

在集體碼下，成員的健康碼 、核酸檢測、疫苗接種情況動態即時更新。比如，一旦有黃碼或紅碼，管理人員可第一時間發現風險人員的名單和聯繫方式，進而採取相關措施。

「集體碼對疫情防控十分重要，很方便。比如，以前，黃碼人員可能有瞞報現象，或者黃碼人員因沒有查看健康碼而不知道自己已經是黃碼，導致信息滯後。而現在，我們的員工有沒有接種疫苗、有沒有及時做核酸、健康碼顏色等，都可以實時了解到。」一家大型購物中心防疫專員說。