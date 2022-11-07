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乾旱加劇 浙江樂清用水僅夠50天 黃山千年石壩露出水面

中國新聞組／北京7日電
浙江乾旱加劇，多地用水緊張僅可保障50多天。（取材自微博）
浙江乾旱加劇，多地用水緊張僅可保障50多天。（取材自微博）

人冬後，中國旱情持續擴大。官方近日推估，長江中下游11月降雨量較往年同期減少2到5成，可能出現連旱。浙江金華市、樂清市等地近日拉響乾旱應急預警訊號，預計金華市市區可供水已不足70日，樂清市正常用水僅能保障50多天。安徽也傳旱情，黃山千年石壩遇乾旱露出水面，當地居民表示「大壩在，心就安」。

來源：YouTube

中新社報導，浙江省氣象局透露，10月31日至11月1日展開歷年以來最大規模、影響範圍最廣的人工降雨作業。在人工增雨與自然降雨共同作用下，浙江溫州市旱情得到短暫改善，平均降雨量為8.7毫米，但其他地區旱情仍然嚴重。

浙江中部金華市近期出現用水緊張，最新消息顯示該市市區可供水已不足70天。金華日報5日指出，當地發布乾旱黃色預警，同時將抗旱應急響應提升至Ⅲ級。當地氣象部門也預測乾旱仍將持續發展，城區抗旱保供水形勢嚴峻。

據樂清市水利部門統計，截至10月中旬，該市正常用水僅能保障約55天。水利專家表示，進入11月降雨枯水期，一般來年3、4月之後才可能開始出現集中的有效降雨，樂清當地的水庫幾乎無水可蓄。

有當地居民稱，10月上旬到水庫遊玩時，與過去不同，近岸周圍已乾涸，底部岩石和淤泥裸露出來，龜裂的水庫底部一覽無遺。

漁梁壩。（取材自黃山市文化和旅遊局官方微信）
漁梁壩。（取材自黃山市文化和旅遊局官方微信）

另據極目新聞報導，安徽黃山市歙縣一座千年石壩日前因旱露出水面，古人能工巧匠令網友驚嘆。當地居民面對旱情雖無奈，但仍表示大壩守護著漁梁，有大壩在，就很安心。

「很難想像古人花了多年、用了多少人力物力，才能拼接出這麼巨大的工程。」網友「徽憶」日前來到徽城鎮的著名景點漁梁壩，發出這樣的驚嘆。該網友表示，漁梁壩是古代工程，石條與石板之間的燕尾榫緊緊相扣，形成一塊巨石，任憑1400年來河流不間斷衝擊，仍然屹立不垮。相關視頻發布到社交平台後，引起網友讚歎。有網友表示第一次看到將榫卯的智慧用在石頭上，古人的智慧太牛了。

網友拍攝的漁梁壩燕尾鎖。（視頻截圖）
網友拍攝的漁梁壩燕尾鎖。（視頻截圖）

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