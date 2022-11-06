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北京馬拉松睽違2年疫下開跑 防控規定史上最嚴

記者陳言喬／綜合6日電
2022北京馬拉松開賽6日起跑。圖為3萬名參賽選手之一。（新華社）
2022北京馬拉松開賽6日起跑。圖為3萬名參賽選手之一。（新華社）

經過兩年的停辦，北京馬拉松賽終於在6日早晨7時30分重啟，三萬名選手踏上北京馬拉松的賽道。中國近來疫情嚴峻，北京6日還新增49病例，北京如常進行馬拉松賽事，代表即便在新冠肺炎疫情的陰影下，中國生活似正逐漸恢復正常。

2022北京馬拉松比賽起點設在天安門廣場內，終點設在奧林匹克中心區景觀大道。項目只有全馬一項。

北京馬拉松是經國際田徑聯合會（IAAF）認證，中國最高水準馬拉松賽，於1981年開始舉辦，每年一屆。由於擔心新冠病毒的潛在傳播，北京馬拉松在2020和2021停辦。

但因疫情防控，本屆賽事疫情防控規定十分嚴格，被人戲稱是北京自己人才能參加的馬拉松賽事。參賽選手須從10月30日起至11月5日，每日進行個人健康情況申報。

跑者在領取參賽物品前7日內不可離京，且在領物後至比賽日期間不再離京；跑者的北京健康寶需滿足健康碼無異常無彈窗要求；跑者需完成全程新冠疫苗接種；跑者需要總共做三次核酸，分別是領取參賽物品當日，出示24小時內核酸證明，11月6日比賽日前核酸，並在入場時出示24小時內核酸證明，賽後48小時內，需要完成核酸檢測，賽事成績證書在核酸檢測完成後方可下載。

北京馬拉松能舉辦對跑步愛好者是一個令人振奮的消息，對整個體育行業來說也是一個積極的信號，有分析稱，這表明精確的疫情防控措施可以與舉行大型體育賽事相容。

2022北京馬拉松6日早晨開賽，圖為參賽選手在北京天安門廣場開跑。（新華社）
2022北京馬拉松6日早晨開賽，圖為參賽選手在北京天安門廣場開跑。（新華社）

北京 馬拉松 疫情

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