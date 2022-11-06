增7城市入選 中國擁13座「國際濕地城市」 冠全球
由中國承辦的「濕地公約」第14屆締約方大會，5日在主會場中國武漢和分會場瑞士日內瓦同步召開。中國再新增7座城市入選「國際濕地城市」，「百湖之市」武漢也上榜，總數量達13座城市，成為國際濕地城市最多的國家。
據新華社報導，中國國家林草局國際司副司長胡元輝指出，此次大會期間，「濕地公約」秘書處將向25個新晉「國際濕地城市」頒發證書，全世界43個「國際濕地城市」中，中國占據13個，數量居各國第一。
胡元輝表示，此次將會新增入選合肥、濟寧、重慶梁平、南昌、盤錦、武漢、鹽城被列為第二批「國際濕地城市」。2018年，哈爾濱、海口、銀川、常德、常熟、東營是首批獲此殊榮的大陸城市。他強調，「這是城市濕地生態保護的最高成就」。
「濕地公約」祕書長穆松達．蒙巴表示，近年來中國濕地保護的情況「令人振奮」，在拯救和恢復全球濕地生態系統方面發揮著重要作用。
中國目前濕地總面積約5636萬公頃，64塊濕地被列為國際重要濕地，濕地類型在全球範圍內最為齊全。出席開幕式的全國人大常委會副委員長沈躍躍表示，中國已經制定了中國濕地修復保護方案為統領的制度體系，對濕地實行分級管理，近五分之一的濕地被納入國家公園進行最嚴格管理。而中國提出的小微濕地保護倡議，為世界鄉村生態保護制度提供了借鑒。
上一則
中國航天動力系統 一天兩次重大突破
下一則
FB留言