增7城市入選 中國擁13座「國際濕地城市」 冠全球

位於遼寧盤錦的遼河三角洲濕地，遊客在盤錦市紅海灘國家風景廊道景區遊玩。（新華社）

由中國承辦的「濕地公約」第14屆締約方大會，5日在主會場中國武漢 和分會場瑞士日內瓦同步召開。中國再新增7座城市入選「國際濕地城市」，「百湖之市」武漢也上榜，總數量達13座城市，成為國際濕地城市最多的國家。

據新華社報導，中國國家林草局國際司副司長胡元輝指出，此次大會期間，「濕地公約」秘書處將向25個新晉「國際濕地城市」頒發證書，全世界43個「國際濕地城市」中，中國占據13個，數量居各國第一。

胡元輝表示，此次將會新增入選合肥、濟寧、重慶梁平、南昌、盤錦、武漢、鹽城被列為第二批「國際濕地城市」。2018年，哈爾濱、海口、銀川、常德、常熟、東營是首批獲此殊榮的大陸城市。他強調，「這是城市濕地生態保護的最高成就」。

「濕地公約」祕書長穆松達．蒙巴表示，近年來中國濕地保護的情況「令人振奮」，在拯救和恢復全球濕地生態系統方面發揮著重要作用。