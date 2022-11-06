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增7城市入選 中國擁13座「國際濕地城市」 冠全球

中國新聞組／北京6日電
位於遼寧盤錦的遼河三角洲濕地，遊客在盤錦市紅海灘國家風景廊道景區遊玩。（新華社）
位於遼寧盤錦的遼河三角洲濕地，遊客在盤錦市紅海灘國家風景廊道景區遊玩。（新華社）

由中國承辦的「濕地公約」第14屆締約方大會，5日在主會場中國武漢和分會場瑞士日內瓦同步召開。中國再新增7座城市入選「國際濕地城市」，「百湖之市」武漢也上榜，總數量達13座城市，成為國際濕地城市最多的國家。

據新華社報導，中國國家林草局國際司副司長胡元輝指出，此次大會期間，「濕地公約」秘書處將向25個新晉「國際濕地城市」頒發證書，全世界43個「國際濕地城市」中，中國占據13個，數量居各國第一。

胡元輝表示，此次將會新增入選合肥、濟寧、重慶梁平、南昌、盤錦、武漢、鹽城被列為第二批「國際濕地城市」。2018年，哈爾濱、海口、銀川、常德、常熟、東營是首批獲此殊榮的大陸城市。他強調，「這是城市濕地生態保護的最高成就」。

「濕地公約」祕書長穆松達．蒙巴表示，近年來中國濕地保護的情況「令人振奮」，在拯救和恢復全球濕地生態系統方面發揮著重要作用。

中國目前濕地總面積約5636萬公頃，64塊濕地被列為國際重要濕地，濕地類型在全球範圍內最為齊全。出席開幕式的全國人大常委會副委員長沈躍躍表示，中國已經制定了中國濕地修復保護方案為統領的制度體系，對濕地實行分級管理，近五分之一的濕地被納入國家公園進行最嚴格管理。而中國提出的小微濕地保護倡議，為世界鄉村生態保護制度提供了借鑒。

安徽省合肥市的十八聯圩濕地，是環巢湖濕地群的組成部分，為保護巢湖、改善其生態系統...
安徽省合肥市的十八聯圩濕地，是環巢湖濕地群的組成部分，為保護巢湖、改善其生態系統發揮了重要作用。（新華社）
武漢東湖風景區位於武漢市中心城區，是首批國家級風景名勝區，它以大型自然湖泊為核心...
武漢東湖風景區位於武漢市中心城區，是首批國家級風景名勝區，它以大型自然湖泊為核心，集5A級旅遊景區、國家級濕地公園、國家生態旅遊示範區為一體。圖為11月2日，航拍武漢東湖聽濤景區秋色。（中新社）

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