雲南真有「國營食堂」 3葷2素19元 公司稱內部食堂 關瀏覽功能

視頻中，用餐者說，三個葷菜、兩個素菜一共19元，還有免費水果。（視頻截圖）

近日，一段今年9月發布的「雲南鳳慶第一家國營食堂開業」視頻在網上熱傳。由於中共20大 後，多地宣布要擴大供銷合作社，這家國營食堂開業視頻引來中國將廣設國營食堂，倒退回計畫經濟的疑慮。

來源：YouTube

紅星新聞報導，鳳慶縣是雲南省臨滄市下轄縣，視頻中所稱的「鳳慶第一家國營食堂」--「滇紅建投」國營食堂開業時間為今年9月4日，但兩個月過去，該視頻關注度並不高。直到11月2日開始，該視頻突然在網上熱傳，觀看量很快突破10萬。但在視頻突然暴紅後，視頻發布者卻悄悄進行了隱私 設置，導致視頻動態「暫時不能瀏覽」。

在時長一分多鐘的視頻中，女主播興高采烈地表示有幸見證「鳳慶第一家國營食堂的開業」，並向觀眾展示類似餐券或用餐憑證的紙券，稱「3葷2素僅19元，還送水果」。

據媒體此前公開的信息，該食堂由「滇紅建投」創辦，因是國企，故取名為「國營食堂」。

相對於「鳳慶第一家國營食堂」視頻暴紅，鳳慶官方的反應則比較「冷」。鳳慶縣委宣傳部相關人士、鳳慶縣財政局辦公室及相關業務科室都表示不清楚。鳳慶縣滇紅建設投資 開發集團有限責任公司副總經理張華說，該公司確實有個「國營食堂」，但是公司內部食堂。

據報導，國家住房和城鄉建設部、民政部10月31日印發「關於開展完整社區建設試點工作的通」稱要試點完善社區服務設施，試點社區應規劃配建食堂等便民商業服務設施，引發輿論猜測中國將大規模廣設「國營食堂」。

住建部與民政部聯合發布的通知等官方文件，加上雲南鳳慶的短片拍得唯妙唯肖，加深了民眾對「國營食堂」將在中國廣設的印象，且被迅速擴散，各種揣測隨之而來，並引來倒退回計畫經濟的批評和恐慌。

發布相關文件的中國住建部及河北省衛健委官員表示，這完全是誤會，官方沒有這種要求。