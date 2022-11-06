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盼鬆綁落空 中網民啟吐槽模式 「請拿人當人 別再挑戰底線」

中國新聞組／北京6日電
中國官方5日重申堅持動態清零，外界對中國調整防疫政策的預期落空。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。(路透)
中國官方5日重申堅持動態清零，外界對中國調整防疫政策的預期落空。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。(路透)

中國國務院聯防聯控機制昨天宣示新冠疫情「動態清零」總方針不動搖。使連日來中國近期可能放鬆防疫政策傳言以及民眾對政策轉向的期待落空。消息引發大批中國網民吐槽，微博等社群平台再次屏蔽相關留言。網民怒批「封控三年無法清零，倒是抗議留言先清零了」，「奧密克戎感慨的說，我真是就在一個地方遇到槓精了」，「請拿人當人吧，不要再挑戰底線了」。

中國國家衛健委發言人米鋒昨天在北京舉行的中國國務院聯防聯控機制一場記者會上說，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針絕不動搖，同時必須防止防疫「簡單化」和「一刀切」的問題。

外界此前期待，20大結束後中國可能會放鬆防疫政策。路透前天報導稱中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光4日曾在一場會議上表示，中國正在執行的防疫動態清零政策將很快發生實質性改變。彭博社也報導稱中國正制定結束航班熔斷機制的計畫。

德國之聲報導，在「中國可能結束動態清零」的種種猜測和期待之下，國務院聯防聯控機制昨天的宣示，讓各界期待頓時落空。大批中國網民開啟吐槽模式，在微博上表示「以後不用開會了，反正都是復讀機」，「奧密克戎無限感慨的說，我真是就在一個地方遇到槓精了」，諷刺「絕不能放開，誓和新冠同歸於盡」。

有人批評網路管制寫道：「人民日報連個評論區都不敢開，真是怕啥呢」。「所有官方微博，底下一片水軍，而且都是評論精選，真的聽不到群眾的呼聲」。微博相關新聞下留言區的留言幾乎都經過過濾，有網民嘲諷稱，疫情封控三年沒完沒了，倒是留言區先「完成清零了」。也有網民哀求：「請拿人當人吧，不要再挑戰底線了」。

美國之音報導，動態清零政策雖然對中國本土新增病例有所壓制，但由於病毒變異株的出現，疫情總是撲而不滅，而且嚴厲的封控措施還嚴重衝擊和干擾民生和生產，引發民怨和投資人及商家的不滿。如今「動態清零」堅持不放鬆，外界大失所望。

報導並指出，目前需要觀察的是中國政府是否在高舉「動態清零」招牌的同時，實際上逐步採取部分鬆綁措施，以緩解民怨和投資人的不滿，同時確保中國經濟不至於進一步跌跌不休。

疫情 防疫 微博

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