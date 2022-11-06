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詆毀領導 黑龍江退休廳官撤黨籍

中國新聞組／北京6日電
魏彬被指「惡意詆譭黨和國家領導人」。（取材自上觀新聞）
魏彬被指「惡意詆譭黨和國家領導人」。（取材自上觀新聞）

黑龍江省退休多年的黨務工作廳級官員魏彬，被指「惡意詆譭黨和國家領導人」，近日被開除黨籍及取消其享受的待遇；當局稱將其涉嫌受賄犯罪問題移送檢方，所涉財物一併移送。

魏彬現年65歲，長期在省委組織部工作，2017年退休前是省委巡視組副組長（正廳級）。

上觀新聞昨以「『內鬼』魏彬被開除黨籍」為題報導，黑龍江省紀委指出，魏彬違反政治紀律和政治規矩，背離「兩個維護」，惡意詆譭黨和國家領導人，抨擊反腐敗工作，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查；違規接受宴請；違反廉潔紀律，搞錢色交易；利用職務上的便利為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪；退休後，利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，收受請託人財物，涉嫌利用影響力受賄犯罪。

省紀委稱，魏彬在政治上蛻化變質，毫無理想信念，處心積慮對抗組織審查；經濟上貪婪成性，信奉金錢至上；生活上腐化墮落，精神空虛，且「拒不認錯悔罪，性質極其嚴重，影響極其惡劣。

省紀委監委稱魏彬行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，性質極其嚴重，應予從嚴從重處理。依據規定，決定給予魏彬開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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