廣州3天轉運3.1萬人 海珠區大出逃 「沒東西吃怎麼辦？」

廣州市海珠區實行3天「靜默管理」抗疫並加強街道消毒。(取材自新華網)

中國多地疫情 持續，廣州市過去14天該市累計本土感染3732例，廣州市衛健委稱當地正面臨抗疫三年來最複雜、最嚴峻的疫情。為盡快控制疫情，近三天來已轉運3.1萬人，海珠區則實施三天靜默管理，同時宣布將適時啟用方艙醫院。海珠區封控前即已出現大量市民出逃場景，市民稱主要是擔心被封控之後食物供應短缺，「再不走怕被封住了，沒東西吃怎麼辦？」

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廣州市衛健委副主任張屹昨天在疫情防控新聞記者會上表示，4日0至24時，廣州市新增746例感染者。海珠區單日新增627例，劃定管控區域內的隱匿傳播鏈條未完全阻斷，人群仍有流動交集。10月22日以來廣州市累計報告本土感染者3732例，海珠區2370例，占64%。

張屹表示，廣州市正面臨抗疫三年以來最複雜、最嚴峻的疫情，希望廣州能以最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。為盡快控制疫情，廣州市加大轉運隔離力度，近三天已轉運3.1萬人；海珠區從5日至7日全面強化社會面防控措施。並將適時啟用方艙醫院。

據廣市海珠區疫情防控指揮部辦公室4日晚通告，三天內嚴格控制人員流動，民眾原則上非必要不外出，不串門，不聚集，每天每戶只可派一人分時有序外出購買生活用品，或領取無接觸式配送物資。社區小區等實行封閉式管理。海珠區內地鐵 及公共交通工具暫停服務，高校也實施封閉管理，全區進行全員核酸檢測 。

自由亞洲電台報導，海珠區從5日0時開始實施疫情封控措施消息傳出前半小時，就有大批市民在公路上演大逃亡，各主要道路因此塞爆。

據網上流傳的一段視頻，拍攝者從自家陽台上拍到樓下馬路上一眼望不到頭的車隊長龍，並指這支車隊上的人們正在逃離位於珠江以南的海珠區，試圖通過橫跨珠江南北兩岸的江灣大橋，前往被廣州人稱為「河北」的珠江以北區域。