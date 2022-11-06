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內蒙婦墜樓 女哭求開鐵門 救護車30多分鐘才到

中國新聞組／北京6日電
女子跪在亡母身旁大哭。(視頻截圖)
女子跪在亡母身旁大哭。(視頻截圖)

甘肅蘭州3歲男童煤氣中毒送醫受阻身亡後，又傳出內蒙古呼和浩特一婦人疑因居住區域長期被封控，加上有憂鬱症狀，墜樓亡。據網傳訊息，婦人的女兒在業主群裡哭求物業將焊上鐵皮的門打開，但物業10多分鐘後才開門，救護車則30多分鐘才到。

來源：YouTube

綜合媒體報導，4日晚6時左右，呼和浩特市新城區北垣東街興光A9社區一單位王姓婦人從12樓跳樓。月5日凌晨，呼和浩特市公安局新城區分局發布通報，稱民警4日18時15到達現場後，王婦已死亡。警方稱，死者患有焦慮障礙，警方已初步排查他殺可能，目前正展開進一步調查。對於物業業主為何遲遲不開門，民警回答稱「無可奉告」。

據了解，10月初以來該婦人居住的小區就因防疫被釘上鐵皮，10月底她居住的大樓又被焊上鐵門。

當地居民微信群組的紀錄顯示，4日晚間6時，二單元門口一婦人墜樓，一位女孩不久後在群裡面求助「來人啊！求求你們了快點把門打開！」她一度哽咽問「我媽媽是不是要沒有了？」而一段影片顯示，在被打開的鐵皮門前，一名年輕女性蹲跪在母親旁邊痛哭。對於為何物業幾十分鐘後才將鐵皮門打開？當地民警回覆稱，「無可奉告」。

附近鄰居表示，從她家可以看到現場情況，該大樓大門被三塊鐵皮圍封，「我住在對面，我聽見『咚』的一聲，後來才知道是人跳下去了……」；「女孩哭得撕心裂肺，一直在喊媽媽，可是門打不開，對面的住戶都在喊開門開門。」

內蒙婦墜樓亡引發網友怒氣，有網友不滿表示，內蒙古鄂爾多斯市3日才通告「居民在隔離期間如遇危及人身安全的情況，有權自救或避險」，怎麼呼和浩特就被啪啪打臉了。網友也表示，警方通報提及婦女患有焦慮障礙，這到底是不是導致跳樓的主要原因?官方太早定性未免給人有「甩鍋」之嫌。

內蒙古呼和浩特發生婦人墜樓事件，疑似與過度防疫有關。（視頻截圖）
內蒙古呼和浩特發生婦人墜樓事件，疑似與過度防疫有關。（視頻截圖）

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