胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進5日在社交媒體發文，直言「中國人對無差別的超長大規模封城已經不能接受了。(新華網)

中國近日不斷傳出防疫措施有望放寬的消息。中國官媒環球時報前總編輯胡錫進5日在社交媒體發文，直言「中國人對無差別的超長大規模封城 已經不能接受了」，那樣做在經濟上也無疑是不可持續的，並指「超長封控違背動態清零的基本宗旨」。

胡錫進表示，中國的防疫形勢很可能處在關鍵的十字路口上，3日本土新增704+3167，不僅北方很多城市的疫情 在擴散，連在廣州這樣的南方超大城市裡，3日的本土新增也達到572例，這在中國城市裡已屬相當嚴重的情況。

他並指，超長封控違背動態清零的基本宗旨，如果今冬把大規模靜態管理作為對付疫情的主要手段，一些地方的經濟就會垮掉。那也是老百姓身心無法承受的。然而由常態化核酸檢測支援的精準防控能否擋得住今冬這波疫情的猛烈衝擊，將面臨非常嚴峻的考驗。

胡錫進指出，目前北京 市在這方面做得屬於最好的之一，北京市堅持事實上的三天一檢已經半年，基本保持了疫情平穩，但近來感染數也在增加，目前單日本土新增已經連續突破30例，其中社會面的新增達到5、6例，最多的一天多達8例。另外，外地人進京還比去其他地方旅行有更高標準，構成了一層保護，所以說北京市的整體形勢同樣難以樂觀。

「如果理想的精準防控無法將疫情控制在較低傳播水準上，那麼它能否將疫情控制在不引發公眾恐慌、不造成醫療資源擠兌的水準上呢？是否意味著只要不盡全力、包括使用封城手段實現清零或者接近清零，我們就一定要面對疫情大規模擴散的風險呢？中間的選擇究竟是否存在呢？」他指出，這個關鍵的問題恐怕需要時間做出回答，更需要全社會用自己的努力來塑造答案。

5日下午中國國家衛健委將舉行新聞發佈會，備受關注，它的主題就是「科學精準做好疫情防控。」胡錫進稱，雖然大家在網上議論紛紛，期待今天的記者會帶來重要的方向性資訊。