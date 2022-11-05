我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄夜店大火已釀15死 恐是顧客射煙火槍釀禍

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

中國新聞組／北京5日電
李小琳和她的作品。（西部新聞網報導截圖）
李小琳和她的作品。（西部新聞網報導截圖）

已故國家領導人李鵬的女兒李小琳，過去一直在中國電力系統任職，有「電力一姐」之稱。她高調的打扮穿著屢掀爭議，最終於2018年前自大唐集團副總經理職務申請退休，她當時還差3年才到退休年齡。李小琳的退休生活近日曝光，其友人發文指她「華麗轉身」，超巨幅畫作「九天君竹」橫空出世。但相關文章目前在多個平台被下架。

綜合媒體報導，李小琳近年醉心瑜伽、詩詞和書法，近日又傳出她開始學畫，並在上月花了兩天的時間完成「九天君竹」，其書畫界友人稱她是天賦異稟的「天才」。

現年61歲的李小琳，當年她在集團領導層的歡送會上發表退休感言，並以「鷓鴣天‧心路」自勉：「靜水深流大道行，當年香江一襲紅。碧水藍天對心月，知行光明號長空」。但這只是李小琳轉換「跑道」的開始，隨後她出任陶行知國際教育基金管理委員會主席、行知絲路研究院校長及中國醫藥衛生事業發展基金會「一帶一路醫療共享」基金管理委員會主席。

就在李小琳退休那年的年底，媒體曾報導她參加北京鳥巢舉辦的一次書法聯展。西部新聞網援引李在書畫界的友人稱，今年6月初看到李的十幾幅書法大作及紅梅圖，才得知她開始學畫了。

據了解，今年7月李開始學畫墨竹，曾引發爭議的書畫家范曾看到李小琳的竹，據說都「忍不住要在畫上補人物、題字」。到了10月10日，李小琳每天揮毫7個多小時畫竹，最終用兩天時間完成了的「九天君竹」。

鳳凰網、網易平台等曾轉載李小琳友人該篇題為〈華麗轉身！李小琳超巨幅畫作《九天君竹》橫空出世！〉的長文和圖畫，引起網民議論紛紛，不少網民留下不以為然的評論。隨後，讓文章已搜尋不到，疑被下架。

李小林畫竹。（西部新聞網報導截圖）
李小林畫竹。（西部新聞網報導截圖）

退休 書法 北京

上一則

杭州版「生死時速」…車速126狂奔2小時 元凶竟是一杯奶茶

下一則

中國科學精準防控記者會 未提具體放鬆防疫措施

延伸閱讀

北橙中文學校慶萬聖 扯鈴書法變裝秀

北橙中文學校慶萬聖 扯鈴書法變裝秀
郭富城墨寶籌款百萬港元 還上幼兒園當書法老師

郭富城墨寶籌款百萬港元 還上幼兒園當書法老師
以數學解書法 阮大仁介紹行書

以數學解書法 阮大仁介紹行書
20大主席團首現「18老」 力保紅色江山

20大主席團首現「18老」 力保紅色江山

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感
台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久
高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄
警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態