華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

李小琳和她的作品。（西部新聞網報導截圖）

已故國家領導人李鵬的女兒李小琳，過去一直在中國電力系統任職，有「電力一姐」之稱。她高調的打扮穿著屢掀爭議，最終於2018年前自大唐集團副總經理職務申請退休 ，她當時還差3年才到退休年齡。李小琳的退休生活近日曝光，其友人發文指她「華麗轉身」，超巨幅畫作「九天君竹」橫空出世。但相關文章目前在多個平台被下架。

綜合媒體報導，李小琳近年醉心瑜伽、詩詞和書法 ，近日又傳出她開始學畫，並在上月花了兩天的時間完成「九天君竹」，其書畫界友人稱她是天賦異稟的「天才」。

現年61歲的李小琳，當年她在集團領導層的歡送會上發表退休感言，並以「鷓鴣天‧心路」自勉：「靜水深流大道行，當年香江一襲紅。碧水藍天對心月，知行光明號長空」。但這只是李小琳轉換「跑道」的開始，隨後她出任陶行知國際教育基金管理委員會主席、行知絲路研究院校長及中國醫藥衛生事業發展基金會「一帶一路醫療共享」基金管理委員會主席。

就在李小琳退休那年的年底，媒體曾報導她參加北京 鳥巢舉辦的一次書法聯展。西部新聞網援引李在書畫界的友人稱，今年6月初看到李的十幾幅書法大作及紅梅圖，才得知她開始學畫了。

據了解，今年7月李開始學畫墨竹，曾引發爭議的書畫家范曾看到李小琳的竹，據說都「忍不住要在畫上補人物、題字」。到了10月10日，李小琳每天揮毫7個多小時畫竹，最終用兩天時間完成了的「九天君竹」。