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路「漫漫」其修遠兮其實是「曼曼」？語文老師也搞糊塗

中國新聞組／杭州5日電
路「漫漫」還是路「曼曼」？古文又掀爭議。(取材自錢江晚報)
路「漫漫」還是路「曼曼」？古文又掀爭議。(取材自錢江晚報)

到底是「故天將降大任於『斯』人也」，還是「故天將降大任於『是』人也」？這個爭論日前「吵」上微博熱搜第一，也讓人發現另一篇耳熟能詳的古文裡也有類似爭議：到底是「路『漫漫』其修遠兮」？還是「路『曼曼』其修遠兮」？讓教學現場的語文老師也感到困惑。

錢江晚報報導，杭州一位初三語文老師最近在備課時，語文課本裡的一句詩「路曼曼其修遠兮，吾將上下而求索」讓她心裡「咯噔」了一下，「印象中，我讀中學時，書裡是『路漫漫其修遠兮』。平時寫文章，用到這句話也比較多，用的『漫』。」

好奇之下，這名語文老師找出上一版本的語文書，發現用的字也是「曼」。她又去查找了以前的期刊、雜誌等，發現對於「曼曼」、「漫漫」的討論一直有。

他說，「不管是『曼』還是『漫』，都是表示長遠的意思，在意義上是都可以的。但不清楚是不是後來改了？還是兩個在通用？」這位老師在查閱許多資料後，更迷茫了。

「路曼曼其修遠兮」這句詩，出現在中國人教版語文教科書九年級上冊的綜合性學習內容中。文中表示，中國古典詩詞中不乏體現自強不息精神和風骨的作品。課本裡列舉了三句詩詞名句，讓同學們感受古人自強不息的精神，理解自強不息的含義。其中之一就是「路曼曼其修遠兮，吾將上下而求索」。

現在的中國高中課本也有「離騷」的內容，但因為是節選，並沒有涉及到這句詩。查閱部分「楚辭」圖書，發現「曼」、「漫」兩個字都出現過。而在近年的報刊中，用「漫」更多一些。

楚辭學研究專家、浙江大學文學院教授林家驪表示，不管是用「曼」還是用「漫」，都是可以的。「古漢語中，字通用的現像很普遍，不需要糾結，『曼』和『漫』都可以用。」

細細分析，「曼」是本字，「漫」是俗借字。「曼」、「漫」兩個字是可以通用的。

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