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劉鶴6千字長文：經濟運行有波動 避免大起大落

記者葉文義／綜合報導
中國國務院副總理劉鶴發表6000字長文闡述中國經濟時指出，經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。 (Getty Images）
中國國務院副總理劉鶴發表6000字長文闡述中國經濟時指出，經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。 (Getty Images）

中國國務院副總理劉鶴昨在中共黨媒「人民日報」發表6000字長文闡述中國經濟時指出，經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。

他在文中強調，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，要與外部世界良性互動，吸引全球資金、技術、人才等優質要素和產品，打破外部對中國的圍堵打壓。

這篇題為「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來」的長文稱，實施擴大內需戰略是應對外部衝擊、穩定經濟運行的有效途徑。「穩」是主基調、是基本盤，要穩住宏觀經濟大局，穩住產業鏈供應鏈完整性，穩住能源等初級產品供給，為應對複雜局面和各種挑戰增強底氣。

同時，要堅持高水準對外開放，深度參與全球產業分工和合作。劉鶴指出，要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，在統籌好開放與安全的前提下，進一步對接國際高標準經貿規則，實施自由貿易試驗區提升戰略，鞏固拓展多雙邊經貿關係，提升貿易投資合作品質和水準。

他還指出，要深化國資國企改革，加快國有經濟布局優化和結構調整，提升企業核心競爭力。優化民營企業發展環境，促進民營經濟發展壯大。

面對某些國家脫鉤斷鏈企圖，他強調，要在關係安全發展的領域加快補齊短板，特別是要補齊基礎軟體、核心硬體、基礎原材料等突出短板，提升自主智慧財產權和替代接續能力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。

供應鏈 國務院 投資

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