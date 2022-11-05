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中疾控前官員：動態清零政策 很快將有實質性改變

中國新聞組／北京5日電
中國現行防疫政策不僅嚴重影響經濟正常運行，也引發越來越多民眾的不滿。圖為上海虹橋火車站為到站民眾進行核酸檢測。(記者林則宏／攝影)
中國現行防疫政策不僅嚴重影響經濟正常運行，也引發越來越多民眾的不滿。圖為上海虹橋火車站為到站民眾進行核酸檢測。(記者林則宏／攝影)

據路透獨家報導，已卸任的中國疾病預防控制中心官員曾光日前在花旗銀行一場會議上說，中國對新冠病毒疫情的動態清零政策，很快將有實質性改變。由於國務院新聞辦公室5日下午開記者會「介紹科學精準做好疫情防控有關情況」，外媒並傳出中國官方正研擬取消國際客運航班熔斷機制，「中國明年3月放寬防疫管制」傳言不脛而走，立即帶動股市大漲。

據路透獲得的一段錄音顯示，曾光在4日由花旗銀行主辦的一場會議上說，中國對新冠病毒疫情的動態清零政策很快將有實質性改變。他並表示，中國的開放條件正「不斷累積」，比如新疫苗問世以及中國在抗病毒藥物的研究方面已有進展。

花旗集團首席中國經濟問題專家余向榮問曾光，中國在一向於3月初舉行的全國人大會議閉幕後，是否會採取開放政策？曾光答稱，在未來五到六個月，中國將採取許多新政策，但未詳細說明他的依據來源及細節。報導並指出，曾光對中國的防疫工作一向直言不諱。

另彭博新聞也引述知情人士指稱， 中國國務院近期要求中國民用航空局牽頭，與相關部委一起，籌畫取消兩年多前因新冠疫情而設置的國際客運「航班熔斷機制」，包括制定相關的防疫措施，此舉也被解讀當局正在研擬放寬疫情防控。

香港經濟日報引述知情人士稱，今年中，國務院曾要求相關部委按照國際航班分三階段正常化的目標推進工作，取消航班熔斷機制是朝正常化前進的第一步，也就是增加入境中國的國際航班數量，目前看似已在進行中。現在似乎已走到第二步，中國高層領導人近期要求監管機構起草一份放鬆熔斷規定的行動計畫。

中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光。（取材自國新網）
中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光。（取材自國新網）

知情人士指出，第三步是讓民航業國際航班數量逐步恢復至疫情前的水平。不過，國務院和民航局等單位尚未對此置評。

由於社群媒體出垷未經證實的傳言，指中國計畫在明年3月放寬防疫管制措施，加上國務院新聞辦公室昨天「正巧」發布公告指國務院聯防聯控機制5日下午3時召開記者會「介紹科學精準做好疫情防控有關情況」，引發市場聯想並激勵股市4日飆漲，中國三大國有航空公司股價走勢強勁，中國國航、南方航空Ａ股均收漲5％以上，東航漲幅3.4％，國泰航空亦彈4％。

不過國家衛健委2日才剛表示，國家應堅定不移地堅持清零政策。也有評論稱可能只是小幅放寬防疫，不至於馬上取消動態清零。

外電引述消息認識指稱，中國正制定取消國際客運航班熔斷機制的計畫。（取材自新華網）
外電引述消息認識指稱，中國正制定取消國際客運航班熔斷機制的計畫。（取材自新華網）

疫情 國務院 防疫

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