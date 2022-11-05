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「居民遇急難有權自救」 內蒙古鄂爾多斯防疫通告刷屏

中國新聞組／北京5日電
網傳蘭州1日晚有民眾上街抗議官方過度防疫，網友嘲諷特警來得永遠比救護車快。（推特影片截圖）
網傳蘭州1日晚有民眾上街抗議官方過度防疫，網友嘲諷特警來得永遠比救護車快。（推特影片截圖）

甘肅省蘭州市一名3歲男童日前煤氣中毒，卻因社區遭封控未能即時送醫枉死，再度引爆民眾對「過度防疫」的憤怒。針對新冠「次生災難」一再發生，內蒙古鄂爾多斯市3日宣布，民眾隔離期間如遇危及人身安全的情況，有權自救或避險。這則通告上了多個平台熱搜，被稱為是有溫度的政策。

在兩年多的新冠疫情期間，新冠「次生災難」在中國各地一再傳出。鄂爾多斯前述這則通告是少數地方政府公開宣布，民眾在隔離期間遇危及人身安全的情況時有權自救。

蘭州一名三歲童因防疫難以就醫死亡，網友稱，「疫情三年便是他的一生」。(取材自微博...
蘭州一名三歲童因防疫難以就醫死亡，網友稱，「疫情三年便是他的一生」。(取材自微博)

鄂爾多斯市委政法委員會3日通告，在鄂爾多斯如在居家隔離或集中隔離期間，如遭遇危及生命安全的緊急情況時，根據中國刑法和民法典等相關法律規定，民眾有權採取措施自救，或及時緊急避險。事後，政法委將安排相關部門對事情過程進行回溯和研判，並提供必要的法律援助，依法依規處置。

這則通告發布後，不少網友紛紛留言肯定：「這才是對人民負責」；但也有人質疑，「其實我不大理解，為何上級要發公告讓百姓自己闖，也不肯發公告讓基層有權放行，並不追責？」

另據極目新聞報導，一篇官方通告，為什麼會引起如此大的反響？不可否認，就是「緊急情況下您有權採取措施自救或緊急避險」這一說法，有著非常明確的針對性。人們一般會和近期的兩個相關的熱點事件聯繫起來。

一件事情，是河北保定市一男子疫情期間為幼子送奶粉持刀闖卡，引發關注。另一件是，甘肅蘭州市七里河區西園街道一名兒童一氧化碳中毒不幸死亡。

兩個熱點事件給人最大的疑問就是四個大字：何以至此？防疫的目的，是為了堅持人民至上、生命至上。那麼，不管是孩子沒奶粉吃，還是孩子面臨生命威脅，都是很緊急的情況，防疫卡口應該為此大開方便之門。

值得注意的是，鄂爾多斯稱「緊急情況下您有權採取措施自救或緊急避險」，這並不是自創的說法，是源自刑法第21條、民法典第182條等相關法律之規定。他們不過是重申了相關的法律規定而已。

此次鄂爾多斯市委政法委的這則通告火了，讓鄂爾多斯紅了起來。通告落款為「中共鄂爾多斯市委政法委員會」，據了解，鄂爾多斯政法委書記邢徵，於今年7月初在雲致辭時，身穿印有康巴什地標的T恤來了一段說唱，迅速火遍全網，成了「網紅書記」。

邢徵因一段說唱成了網紅書記。(取材自極目新聞)
邢徵因一段說唱成了網紅書記。(取材自極目新聞)

防疫 疫情 甘肅

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