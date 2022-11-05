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鄭州防疫「學霸變學渣」? 官：病毒開寶馬 咱坐拖拉機

中國新聞組／北京5日電
河南鄭州疫情延燒。（路透）
河南鄭州疫情延燒。（路透）

中國官方4日通報新增新冠病例（含確診與無症狀感染者）4045例，本土3871例。河南鄭州疫情延燒，官員坦承，「因為病毒開著寶馬，我們坐著拖拉機，追陽速度趕不上病毒傳播速度」。

中國衛健委官網4日上午通報，3日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例757例，境外輸入53例，本土704例中，內蒙古239例、廣東195例、重慶41例、福建39例、北京32例等。

新增無症狀感染者3288例，境外輸入121例，本土3167例中，內蒙古525例、廣東470例、新疆411例、湖南392例、黑龍江330例、山西178例、河南165例、青海115例、山東99例、湖北75例、甘肅73例、福建67例等。

鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠區爆發疫情引發關注，綜合中國媒體報導，鄭州市3日召開記者會說明防疫進展，河南省疾控中心主任醫師張國龍表示，注意到網友議論鄭州市從防疫學霸變學渣。

他說，造成這次疫情難控制的關鍵在於，「因為病毒開著寶馬，我們坐著拖拉機，追陽速度趕不上病毒傳播速度」。

張國龍指出，現在河南省流行的疫情是Omicron的亞變異毒株BA.5.2，傳播速度很快，疫源調查曾發現，兩個人同時上廁所擦肩而過的一剎那就染疫了。

鄭州市政府表示，自10月4日通報的疫情已釐清，疫源來自省外司機而迅速擴散至全市，目前並未通報重症和危重症，富士康廠區截至目前也沒有重症病例，生產基本正常。

另據衛健委官網通報，截至3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例26萬2309例，尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬5860例（境外輸入1126例）。

疫情 鄭州 河南

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