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鐵飯碗夯 中國250萬人報名國考 破10年紀錄

記者廖士鋒／即時報導
中國2023年國考報名人數創下10年新高。圖為2021年11月28日，在位於合肥市的安徽考區45中橡樹灣校區考點，考生在等候進場時複習。（新華社）
中國2023年國考報名人數創下10年新高。圖為2021年11月28日，在位於合肥市的安徽考區45中橡樹灣校區考點，考生在等候進場時複習。（新華社）

中國2023年國家公務員考試（國考）報名人數出爐，突破250萬人，達到10年來之最，象徵著鐵飯碗對年輕人吸引力再度升高。

北京日報消息，11月3日結束報名的國考，截至當日傍晚總報名人數已突破250萬人，相比2022年增加了50萬人、增長25％，資格過審最大競爭比超5,800：1。此次國考的報名人數刷新紀錄，達到了近十年之最。

各省資料當中，北京地區職位的報名人數達到25萬5,134人，位列榜首。廣東省緊隨其後，報名人數為20萬6,902人。雲南省報名人數達到12萬8,055人位列第三。

報導引述華圖教育研究院專家劉有珍分析稱，從報名全域情況不難看出，報考人數多的地區往往有薪資收入高、工作環境優越等共同優勢。從考生個人發展角度來看，北京職位競爭激烈是意料之內的事。

競爭最激烈的還是國稅系統，目前此類職位審核人數已經超過150萬人。報名人數最多的職位為青海國家稅務總局青海省稅務局一級行政執法員（三），此職位僅招錄1人，目前已經有5,872個人過審。

而無人報考的職位則有158個，很大一部分是鐵路公安職位。由於鐵路公安工作地點大多在偏遠地區，遠離市中心、交通不便利，考慮到工作便利性以及發展前景，許多考生不願考慮。

此前據中國官方消息，2023年國考3.71萬人，將於12月4日在中國各地舉行考試，其中有2.5萬名額專門保留給應屆畢業生、服務和促進高校畢業生就業。2022年中國中國高校畢業生1,076萬人，比2021年增加167萬人，是史上首次突破千萬人大關。

北京 公安 就業

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