小學生拿帝王蟹比廚藝 炫富？家長：日常生活就這樣

小蘇做的太陽花帝王蟹蒸蛋。（視頻截圖）

陝西西安一所小學近日舉辦廚藝大賽，當中一名學生小蘇用帝王蟹當作材料參賽，影片曝光後，不少人認為在「炫富」，不過家長回應表示，家裡「日常生活」就是這樣，平時也「從未嬌生 慣養」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在小蘇學校官方公眾號文章中學生參賽作品包括咖哩飯、甜品，以及諸如西紅柿炒蛋類的家常菜。同時，今年西安市多所小學舉辦廚藝大賽的參賽菜品，大多為西紅柿炒蛋、炒土豆絲、糕點和麵食等。像帝王蟹這種食材確實不常見。 更有網友認為，讓孩子用帝王蟹參加廚藝大賽，是家長在炫富。

但小蘇爸爸認為，既然是學校組織的比賽就要認真對待，「每個孩子都有好勝心，要贏就要有新意，有奪人眼球的東西。小蘇平時也喜歡吃海鮮，這類東西經常做。」於是選擇了帝王蟹做食材。他說，最初只是在抖音和朋友分享生活，火了之後才變了味。至於網上不友好的言論，蘇爸爸說「當作沒看到就行了。」

蘇爸爸講述，「我此前在英國 上大學期間，也是勤工儉學，自己打工。我也不是一個富二代，含著金勺出生的，當然要努力。運氣、平台固然重要，但你只要努力，我覺得運氣都會找到你。」

報導說，家庭教育 專家韓先生認為，孩子贏得比賽可在創意方面引導，而不是僅憑財力。「如果單純是家長的主意，用高端的食材來吸引人們眼球，以這種方式贏得比賽的話，不是廚藝方面的贏，這個整體價值觀是有待商榷的。」韓先生同時表示。