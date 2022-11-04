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小學生拿帝王蟹比廚藝 炫富？家長：日常生活就這樣

中國新聞組／北京4日電
小蘇做的太陽花帝王蟹蒸蛋。（視頻截圖）
小蘇做的太陽花帝王蟹蒸蛋。（視頻截圖）

陝西西安一所小學近日舉辦廚藝大賽，當中一名學生小蘇用帝王蟹當作材料參賽，影片曝光後，不少人認為在「炫富」，不過家長回應表示，家裡「日常生活」就是這樣，平時也「從未嬌生慣養」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在小蘇學校官方公眾號文章中學生參賽作品包括咖哩飯、甜品，以及諸如西紅柿炒蛋類的家常菜。同時，今年西安市多所小學舉辦廚藝大賽的參賽菜品，大多為西紅柿炒蛋、炒土豆絲、糕點和麵食等。像帝王蟹這種食材確實不常見。 更有網友認為，讓孩子用帝王蟹參加廚藝大賽，是家長在炫富。

但小蘇爸爸認為，既然是學校組織的比賽就要認真對待，「每個孩子都有好勝心，要贏就要有新意，有奪人眼球的東西。小蘇平時也喜歡吃海鮮，這類東西經常做。」於是選擇了帝王蟹做食材。他說，最初只是在抖音和朋友分享生活，火了之後才變了味。至於網上不友好的言論，蘇爸爸說「當作沒看到就行了。」

蘇爸爸講述，「我此前在英國上大學期間，也是勤工儉學，自己打工。我也不是一個富二代，含著金勺出生的，當然要努力。運氣、平台固然重要，但你只要努力，我覺得運氣都會找到你。」

報導說，家庭教育專家韓先生認為，孩子贏得比賽可在創意方面引導，而不是僅憑財力。「如果單純是家長的主意，用高端的食材來吸引人們眼球，以這種方式贏得比賽的話，不是廚藝方面的贏，這個整體價值觀是有待商榷的。」韓先生同時表示。

另一名從事小學教育的工作人員說，應該思考廚藝比賽的初衷是家庭參與、鍛煉學生的自理能力，還是其他方面。「如果要避免這樣的爭議，大家可以用相同、合適的食材，如果沒有，我們看到有些學生擁有更為優越的條件也是可以理解的。」而攀比心理在小學生之間是一直存在，用帝王蟹做食材確實容易引發孩子們的攀比心理。

小蘇料理的帝王蟹。（視頻截圖）
小蘇料理的帝王蟹。（視頻截圖）

教育 嬌生 英國

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