中式太空餐120種 中國新空間站「天宮」堪比豪宅

備用 中國新空間站「天宮」是豪宅規格，還有120種中餐。圖為夢天實驗艙。（新華社）

日媒報導，中國新空間站「天宮」是豪宅規格，還有120種中餐。

朝日新聞報導，中國空間站「天宮」雖然比主要由美歐日等共同運營的國際空間站小，但高舒適性是其一大特點。與有多國宇航員的國際空間站不同，「天宮」有適合中國航天員口味的可口中餐。

對於由三艙組合而成的「天宮」，有中國媒體曾比喻稱，這是「擁有三室兩廳的宇宙豪宅」。朝日新聞報導，在「天宮」的核心艙內，每名航天員都有獨立的睡眠環境和專用衛生間，充分確保私人空間。現在停留在太空 的三名航天員，從今年6月起要在「天宮」中度過約半年時間。由於宇航員長期停留在太空中容易出現肌肉 鬆弛，為確保健康，「天宮」還裝有能跑步或騎車的訓練設備。

據報導，今年12月，將有另外三名航天員被送入「天宮」，屆時將有六名航天員在空間站內。為了讓他們盡快適應太空生活，飲食是尤為重要的。在「天宮」可以吃到120種符合航天員口味的中式太空餐，包括魚香肉絲、宮保雞丁等。有中國媒體介紹稱，能提高航天員胃口的酸甜鹹辣菜品一應俱全，即使一周內輪換著吃，也很難重複。「天宮」內安裝了可以保存新鮮果蔬的冰箱，這能讓航天員吃主食之餘，品嘗到新鮮水果。