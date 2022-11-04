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中官媒：不能長期無差別封控 胡錫進：一刀切不科學

中國新聞組／北京4日電
河南鄭州市民3日在理髮店理髮。（中新社）
河南鄭州市民3日在理髮店理髮。（中新社）

中共20大結束後，動輒「全域靜態管理」的過度防疫遭多方批判。官媒昨天報導稱，多地強調要「精準防疫」，不能長期無差別封控。富士康員工返鄉潮引發關注後，鄭州宣布已「有序解封」3899個小區。

來源：YouTube

人民日報直屬媒體健康時報App昨天報導，內蒙古、河南、甘肅10月30日和31日分別召開會議，研究部署疫情防控工作，均強調要「精準防疫」，不能因為個別疫情就長期無差別進行封控。

其中，河南省省長王凱在疫情防控專題會議強調，堅持重點區域分級防控、重點人員分類施策、重點場所嚴格管控，做到該管的堅決管住、該放的有序放開。科學精準劃定風險區，「不能因為有個別疫情燃點就長期無差別封控整個社區，讓城市逐漸恢復活力」。

報導引述多次輾轉各地做疫情支援的廣東一家三甲醫院感染科主任稱，類似河南、內蒙古這些地區要做好科學精準防控，分層管理，一定要很精準，比如一個市，會包括很多縣，市中也有很多區，有些是高中風險區，有些是一個病例都沒有，病例都沒有的地方，需要守好關口，遇到外來人員，對於從高風險地區前來的人，如果核酸是陰性的，可以居家，一般「三天三檢」沒有問題，就可以正常生活了。「要避免層層加碼，沒有病例的地方，生活可以正常。」

綜合大河網、界面新聞等媒體報導，河南鄭州市疫情防控指揮部昨天舉行新聞發布會，目前鄭州已經進入社會面「有序解封」階段。

會中指出，鄭州依據大起底檢測結果，在確保安全的前提下，對連續7天核酸檢測無異常的社區，有序逐步放開。鄭州市政府副秘書長李慧芳指出，目前全市6000多個居民社區已解封3899個。此外，截至11月2日，全市規模以上工業企業有2558家，正常生產的企業有2298家，占比90%。

針對多地嚴格執行清零政策，封控時間不斷延長，引發民怨。環球時報前總編輯胡錫進稍早表示，疫情一時結束不了，各地都需要讓防疫的機制是真正可持續的，是人民群眾能夠接受並願意配合的。把大量陰性市民一刀切地封控在社區裡，「不科學，也沒有法律依據」。

他說，一旦封控10天以上仍出新病例，一定要從組織環節認真查找問題，及時做出調整，相關地方的政府不能讓人民群眾為他們封控組織工作的不力埋單。

胡錫進強調，疫情一時結束不了，各地都需要讓防疫的機制是真正可持續的，是人民群眾能夠接受並願意配合的。把大量陰性市民一刀切地封控在社區裡，這不科學，也沒有法律依據。他希望那些已經實施了超長封控的地方在調整中摸索綜合效果更好的防控措施，尚未那樣做過的地方根本就不要把超長封控作為可以選擇的一種手段。

面對疫情持續，中國官媒強調必須「精準防疫」，不能無差別、無休止的實施管控限制。圖...
面對疫情持續，中國官媒強調必須「精準防疫」，不能無差別、無休止的實施管控限制。圖為福州市10月26日進行全員核酸檢測。（中新社）

疫情 防疫 鄭州

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