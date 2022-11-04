我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

中核酸企業暴利 地方債台高築 每月至少耗費176億

中國新聞組／上海4日電
圖為上海虹橋火車站對外地來滬人員實施核酸「落地檢」。(記者林則宏／攝影)
圖為上海虹橋火車站對外地來滬人員實施核酸「落地檢」。(記者林則宏／攝影)

中國實施「常態化核酸檢測」近半年來，保守估計每月至少耗費176億（人民幣，下同，約24.1億美元），一些地方政府的財政已無法支撐，近期開始取消免費核酸政策，要求民眾自行承擔日常核酸檢測費用。

來源：YouTube

據上海「第一財經」統計，包括貴州貴陽、畢節下屬的織金縣；湖南岳陽部分區域；四川宜賓下屬多個縣區；甘肅隴南和酒泉下屬的部分縣區；廣東惠州下屬部分區鎮等多個城市和縣區，都在近期對常態化核酸檢測的收費政策進行調整，除特定人群和特定情況，其他居民核酸檢測都需自費。

中國執行「常態化核酸檢測」迄今已逾半年時間。今年5月，中國國務院要求，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」；中國國家衛健委主任馬曉偉隨後在「求是」雜誌發表署名文章提出，省會和千萬級人口以上城市應建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每周定期檢測。

此後，核酸檢測就成為中國民眾日常的一部分，出入公共場所、搭乘交通工具需持48小時、72小時、七天不等的核酸檢測陰性證明，費用多由地方政府承擔。

根據東吳證券早前測算，若中國所有二線以上城市均實施72小時常態化核酸檢測，涉及的人口達5.05億人。按平均檢測單價每人每次3.5元計算，一個月就要斥資176.75億元，無疑為地方財政帶來不小的壓力。

由於中國一些活動或場所要求24小時內核酸檢測陰性證明，加上系統有時會出現異常，導致民眾檢測結果未出，因此不少民眾為防萬一，甚至會一天主動檢測兩、三次，從而加重地方政府的核酸費用負擔。

另外，財報顯示，中國多家核酸檢測上市公司今年前3季盈利雖然大增，但應收帳款也隨之暴增，甚至超過同期淨利3倍，顯示公家欠債越來越多。

第一財經報導，在河南，知名的幾個核酸檢測大企業都有政府押款。有企業老闆為了扛住現金流的壓力，從銀行借貸了四、五千萬，墊在裡頭。

一家協力廠商檢測公司參與上海核酸大規模篩查，「做了一兩個月了，至今還沒有結過帳。如果是大產能的企業，一天光試劑，成本就是幾百萬。」

深圳的一家核酸檢測公司，去年核酸大篩查的回款，到今年3月份仍未收到。

在嚴格的防疫措施下，核酸檢測已成中國民眾的生活日常，部分地方財政難以負荷常態化核...
在嚴格的防疫措施下，核酸檢測已成中國民眾的生活日常，部分地方財政難以負荷常態化核酸檢測費用，要求民眾自費。圖為重慶市一核酸檢測點。（路透）

檢測 國務院 河南

上一則

投資加拿大稀土、鋰礦 3中企遭封殺、要求撤資

下一則

習近平魅力比擬毛澤東？ 美國漢學家稱：毛聰明、習脆弱

延伸閱讀

官方發布蘭州男童身亡調查 救護車近2小時到現場

官方發布蘭州男童身亡調查 救護車近2小時到現場
鄭州傳表演式解封 官員視察餐館要滿座 臨演1人領100

鄭州傳表演式解封 官員視察餐館要滿座 臨演1人領100
北京人聞之色變的「彈窗」 動態清零下最怕看到這一幕

北京人聞之色變的「彈窗」 動態清零下最怕看到這一幕
封控放鬆 中國部分城市乘火車飛機免核酸

封控放鬆 中國部分城市乘火車飛機免核酸

熱門新聞

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
西藏拉薩26日有大量人民上街遊行，要求中國官方解除已在當地實施2個月的清零封城。西藏拉薩從今年8月開始封城，多位拉薩居民在網路上表示沒有預留足夠準備時間，許多人準備的糧食不夠，部分染疫者也沒有得到足夠的治療。（中新社資料照）

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

2022-10-27 12:04

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國