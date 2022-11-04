中核酸企業暴利 地方債台高築 每月至少耗費176億

圖為上海虹橋火車站對外地來滬人員實施核酸「落地檢」。(記者林則宏／攝影)

中國實施「常態化核酸檢測 」近半年來，保守估計每月至少耗費176億（人民幣，下同，約24.1億美元），一些地方政府的財政已無法支撐，近期開始取消免費核酸政策，要求民眾自行承擔日常核酸檢測費用。

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據上海「第一財經」統計，包括貴州貴陽、畢節下屬的織金縣；湖南岳陽部分區域；四川宜賓下屬多個縣區；甘肅隴南和酒泉下屬的部分縣區；廣東惠州下屬部分區鎮等多個城市和縣區，都在近期對常態化核酸檢測的收費政策進行調整，除特定人群和特定情況，其他居民核酸檢測都需自費。

中國執行「常態化核酸檢測」迄今已逾半年時間。今年5月，中國國務院 要求，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」；中國國家衛健委主任馬曉偉隨後在「求是」雜誌發表署名文章提出，省會和千萬級人口以上城市應建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每周定期檢測。

此後，核酸檢測就成為中國民眾日常的一部分，出入公共場所、搭乘交通工具需持48小時、72小時、七天不等的核酸檢測陰性證明，費用多由地方政府承擔。

根據東吳證券早前測算，若中國所有二線以上城市均實施72小時常態化核酸檢測，涉及的人口達5.05億人。按平均檢測單價每人每次3.5元計算，一個月就要斥資176.75億元，無疑為地方財政帶來不小的壓力。

由於中國一些活動或場所要求24小時內核酸檢測陰性證明，加上系統有時會出現異常，導致民眾檢測結果未出，因此不少民眾為防萬一，甚至會一天主動檢測兩、三次，從而加重地方政府的核酸費用負擔。

另外，財報顯示，中國多家核酸檢測上市公司今年前3季盈利雖然大增，但應收帳款也隨之暴增，甚至超過同期淨利3倍，顯示公家欠債越來越多。

第一財經報導，在河南 ，知名的幾個核酸檢測大企業都有政府押款。有企業老闆為了扛住現金流的壓力，從銀行借貸了四、五千萬，墊在裡頭。

一家協力廠商檢測公司參與上海核酸大規模篩查，「做了一兩個月了，至今還沒有結過帳。如果是大產能的企業，一天光試劑，成本就是幾百萬。」