中國官員為「國營食堂」降溫：是誤會、不強求

住建部官員稱，未發布過大規模興建國營食堂規劃。（取材自觀察者網）

廣設「國營食堂」說近來在中國引發議論。發布相關文件的中國住建部及河北省衛健委官員表示，這完全是誤會，官方沒有這種要求。像是受限於空間設不了食堂的舊社區，就不強求。

財經網3日報導，近日引發的「國營食堂」話題可歸納出3個來源：一是中國住建部與民政部聯合發布的通知；二是河北省衛健委發布的通知；三是雲南省鳳慶縣一家國企餐廳的行銷手法。

在中國住建部、民政部10月31日聯合發布的「關於開展完整社區建設試點工作的通知」中，要求各地選擇3至5個社區試點，配建便利店、菜店、「食堂」、郵件和快件寄遞服務設施，自今年10月開始，為期2年，期滿後在全國推廣。

而河北省衛健委、民政廳等6個單位6月間聯合發布的「關於開展營養健康餐廳（食堂）建設工作的通知」則提到，全省「2022年各市至少要建設50家營養健康餐廳（食堂），到2025年達到每市建設不少於500家，全省不少於5000家的目標」。

至於雲南鳳慶的行銷，則源於9月初在短影音平台「嗶哩嗶哩」發布的一部短片，內容是一名婦女在一處招牌為「國營食堂」的自助餐廳內，拿出難辨真偽的「飯票」入內選菜用餐，不但顯示出20世紀50、60年代公共食堂的氣氛，更與旁人一同宣布「國營食堂開業了」。

報導指出，上述2份來自中央及地方的官方文件，加上雲南鳳慶的短片拍得唯妙唯肖，加深了民眾對「國營食堂」將在中國廣設的印象，且被迅速擴散，引發各界熱議，各種揣測隨之而來。其中包括河北省將是廣設「國營食堂」的先行試點區。

根據報導，中國住建部1名官員2日受訪時表示，這種猜測「完全是誤會」，「不可能一下子出現大批的國營食堂，沒有這種要求」。上述文件提到的食堂等設施，是根據住建部2018年發布的國家標準而來，並無變化，且主要考慮是「老百姓日常的生活設施，並不是專門強調食堂的建設」。

這名官員說，如果小區已設有食堂，就沒有必要重建。如果還沒有，就根據實際情況「能補建就補建」。在新建小區，應根據國家標準配建上述設施；而「老小區」如果缺少空間確實建不了食堂，「也不強求」。

他強調，文件中提到的社區試點，也不是都要在「食堂」上下工夫，可以選擇性地開展工作，不是每個方面都要做，「也不是文件中提到的設施都要配備」，可以建就建，不是強制性的。且文件也不是要在全國推行單一模式，而是各地根據自身條件採取合適模式。

報導指出，河北省衛健委1名工作人員則解釋，省衛健委通知中的「建設營養健康餐廳」，不是指新建食堂和餐廳等硬體設施，而是指「建設合理膳食」，像是提倡「減糖、減鹽、減油」等「三減」。

這名工作人員強調，河北省並沒有在政府層面推動大建食堂的計畫，這項通知和上述住建部的文件「不是一回事」。

至於上述的行銷短片，根據報導，片中的「國營食堂」實際上是雲南省國企「滇紅建投集團」自行設立的自助餐廳，卻自行採用了「國營食堂」的名字及招牌。隨著「國營食堂」的話題熱度上升，這部短片更讓許多網友以為住建部文件中的「食堂」已經獲得執行。

報導提到，事實上「社區食堂」在中國國家標準下已在各地運行多年，但大多數社區食堂被定位及稱呼為「社區老年助餐點」、「愛心食堂」及「長者飯堂」。較普遍的模式是由政府將食堂外包，但因餐點價格低於市價，政府會提供諸如場地免租、減租或定額補貼等支持。